Σάλος έχει ξεσπάσει στη Βρετανία μετά τις καταγγελίες πρώην παικτριών δημοφιλούς ριάλιτι ότι υπέστησαν βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της εκπομπής.

Οι αποκαλύψεις για το ριάλιτι «Married at First Sight UK» (MAFS UK) ήρθαν στο φως μέσα από έρευνα της εκπομπής Panorama του BBC προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις, παρέμβαση των αρμόδιων Αρχών και την προσωρινή απόσυρση όλων των επεισοδίων της σειράς από τις πλατφόρμες του δικτύου Channel 4.

May 18, 2026

Το MAFS UK αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές ριάλιτι της βρετανικής τηλεόρασης. Στο πρόγραμμα, άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι «παντρεύονται» την πρώτη ημέρα που γνωρίζονται, ζουν μαζί και καταγράφουν τη σχέση τους μπροστά στις κάμερες. Αν και οι γάμοι δεν είναι νομικά δεσμευτικοί, το φορμάτ βασίζεται στην έντονη συναισθηματική και σωματική εγγύτητα των συμμετεχόντων.

Οι καταγγελίες για το ριάλιτι που συγκλονίζουν το τηλεοπτικό κοινό

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του BBC, δύο γυναίκες ισχυρίστηκαν ότι τις βίασαν οι τηλεοπτικοί «σύζυγοί» τους, ενώ μία τρίτη, η οποία μίλησε μάλιστα δημοσίως αποκαλύπτοντας την ταυτότητά της, η Σόνα Μάντερσον κατήγγειλε ότι εξαναγκάστηκε σε μη συναινετική σεξουαλική πράξη.

Όλοι ισχυρίστηκαν ότι η εκπομπή δεν έκανε αρκετά για να τους προστατεύσει.

Μία από τις γυναίκες, η οποία εμφανίζεται με το ψευδώνυμο «Lizzie» για λόγους προστασίας της ταυτότητάς της, υποστήριξε ότι ο συμπρωταγωνιστής της τη βίασε και την απείλησε ακόμη και με επίθεση με οξύ σε περίπτωση που μιλούσε δημόσια για όσα συνέβησαν.

Όπως ανέφερε στο Panorama, η σχέση τους έγινε γρήγορα βίαιη, με την ίδια να υποστηρίζει ότι δεχόταν επιθετική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των σεξουαλικών επαφών, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της να σταματήσει.

«Μου είπε πως αν μιλούσα σε κάποιον, θα έβαζε κάποιον να μου ρίξει οξύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι ενημέρωσε την ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης της παραγωγής για σημάδια βίας και ανασφάλειας, ενώ αργότερα αποκάλυψε πως βιάστηκε μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμεναν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του ριάλιτι.

Οι δικηγόροι του κατηγορούμενου αρνούνται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι όλες οι σεξουαλικές επαφές ήταν απολύτως συναινετικές.

«Το είπα στην παραγωγή αλλά τα επεισόδια προβλήθηκαν κανονικά»

Μία δεύτερη γυναίκα, που επίσης διατηρεί την ανωνυμία της, υποστήριξε ότι είχε ενημερώσει τόσο το Channel 4 όσο και την εταιρεία παραγωγής CPL πριν από την προβολή της σεζόν ότι είχε πέσει θύμα βιασμού από τον τηλεοπτικό της σύζυγο.

Παρόλα αυτά, όπως καταγγέλλει, τα επεισόδια του ριάλιτι με τη συμμετοχή της προβλήθηκαν κανονικά.

Η ίδια περιέγραψε ένα περιστατικό κατά το οποίο ο συμπρωταγωνιστής της άρχισε να τη θωπεύει ενώ κοιμόταν, παρά τις αντιδράσεις της, ενώ αργότερα, όπως υποστηρίζει, προχώρησε σε σεξουαλική πράξη παρά το ρητό «όχι» της.

«Απλώς έμεινα ακίνητη και κοίταζα έξω από το παράθυρο», δήλωσε στο BBC.

Σύμφωνα με την ίδια, η εμπειρία της προβολής της εκπομπής επιδείνωσε δραματικά την ψυχολογική της κατάσταση, οδηγώντας την ακόμη και σε αυτοκτονικές σκέψεις.

Οι δικηγόροι του άνδρα αμφισβητούν την περιγραφή των γεγονότων, υποστηρίζοντας ότι η πράξη ξεκίνησε συναινετικά και σταμάτησε όταν αντιλήφθηκε ότι εκείνη δεν συμμετείχε ενεργά.

Πρέπει να υπάρχουν «συνέπειες για εγκληματικότητα ή αδικοπραγία», δήλωσε η κυβέρνηση, αφότου δύο γυναίκες ισχυρίστηκαν ότι βιάστηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Married at First Sight UK» (MAFS UK).

Το Channel 4 δήλωσε ότι έχουν διατυπωθεί «πολύ σοβαρές κατηγορίες για αδικοπραγίες» εναντίον ενός μικρού αριθμού παλαιότερων συμμετεχόντων στη σειρά ριάλιτι.

Ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός δήλωσε ότι είχε αφαιρέσει όλες τις προηγούμενες σεζόν του MAFS UK από τις πλατφόρμες streaming του.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από εξωτερική αξιολόγηση, την οποία ανέθεσε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας τον Απρίλιο, σχετικά με την ευημερία των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

Μάντερσον, η γυναίκα που κατήγγειλε έλλειψη συναίνεσης σε σεξουαλική πράξη

Η Σόνα Μάντερσον -η μόνη γυναίκα που μίλησε αυτοπροσώπως, είπε ότι την εξαφάνισαν από τα φώτα, ενώ προβαλόταν η σειρά, εκτοξεύοντας πυρά κατά της παραγωγής.

Μιλώντας στο BBC Panorama ισχυρίστηκε ότι ο σύντροφός της, Μπράντλεϊ Σκέλι, το παράκανε κατά τη διάρκεια του σεξ.

Ο ίδιος, απο την πλευρά του, είπε ότι αρνείται κατηγορηματικά «οποιουσδήποτε ισχυρισμούς για σεξουαλική κακοποίηση ή ότι ασκούσε έλεγχο στην Μάντερλσον».

Σε μια ανάρτηση στο Instagram, η Μάντερσον δήλωσε ότι ελπίζει να συμβάλει σε μια ευρύτερη συζήτηση.

«Αποφάσισα να συμμετάσχω (στο Panorama) επειδή ήλπιζα ότι κάνοντας αυτό, η κοινοποίηση της ιστορίας μου θα συμβάλει σε μια ευρύτερη συζήτηση για θετική αλλαγή», είπε.

Η κα Μάντερσον, η οποία συμμετείχε στο ριάλιτι το 2023, αργότερα ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος και έκανε έκτρωση, αν και παραδέχεται ότι δεν είναι σίγουρη αν έμεινε έγκυος από το φερόμενο περιστατικό.

