Στην επικείμενη του επίσκεψή του στην Ινδία αναφέρθηκε ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας τη συνεργασία των δύο χωρών εν αναμονή και της υπογραφής συμφωνιών κατά τη μετάβασή του στο Μουμπάι και το Νέο Δελχί.

Σε δηλώσεις του σήμερα το απόγευμα στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στην Παρουσίαση της Νέας Αναπτυξιακής Τουριστικής Στρατηγικής του Δήμου Παραλιμνίου–Δερύνειας, και ερωτηθείς για την αυριανή μετάβαση του στην Ινδία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «πρόκειται για ένα σημαντικότατο ταξίδι, σε συνέχεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού της χώρας στην Κύπρο τον περασμένο Ιούνιο όπου τέθηκαν οι βάσεις για μια στρατηγική συνεργασία, όχι μόνο στα πολιτικά θέματα, αλλά και στα θέματα της οικονομίας, των επενδύσεων, του τουρισμού – μια και βρισκόμαστε σε εκδήλωση για τον τουρισμό της χώρας μας.

Θα επισκεφθώ τη Μουμπάι, ακολούθως το Νέο Δελχί, και είναι ένα γεμάτο πρόγραμμα το οποίο, είμαι σίγουρος, θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τα αποτελέσματα που, ήδη, βλέπουμε σε συνέχεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη χώρα μας τον περασμένο Ιούνιο.

Κατά την επίσκεψη θα υπογραφούν αρκετές Συμφωνίες, ακριβώς δείχνοντας την ετοιμότητα, την πολιτική βούληση και από τις δύο χώρες να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μας. Να θυμίσω ότι έχει υπογραφεί και η πολύ σημαντική εμπορική Συμφωνία της ΕΕ με την Ινδία. Μεταβαίνω εκεί και ως ο Πρόεδρος της χώρας που έχει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, άρα, υπάρχουν αρκετά δεδομένα και θα ακούσετε και αρκετές ανακοινώσεις».