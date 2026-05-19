Στην Κίνα προσγειώθηκαν ο Βλαντίμιρ Πούτιν για να συναντηθεί με τον ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.
Μία εβδομάδα μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ, η Κίνα καλοσορίζει τον Πρόεδρο της Ρωσίας, με μια εντυπωσιακή τελετή. Το προεδρικό αεροσκάφος της Ρωσίας προσγειώθηκε στο Πεκίνο στις 18:30 ώρα Κύπρο.
Οι εξελίξεις στα μέτωπα της Ουκρανίας και του Ιράν, καθώς και οι αλλαγές που επιτελούνται στο παγκόσμιο status quo, αλλά και οι διμερείς συνεργασίες σε εμπόριο, στρατό και οικονομία, βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας που θα συζητήσουν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.