Αναλυτικά οι δηλώσεις του Προέδρου

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω στη σημερινή ξεχωριστή εκδήλωση μαζί με την Υφυπουργό παρά τω Προέδρω και τον Υφυπουργό Τουρισμού, στην παρουσίαση της νέας αναπτυξιακής τουριστικής στρατηγικής του Δήμου Παραλιμνίου–Δερύνειας. Ενός προορισμού που συνδυάζει τη σύγχρονη δυναμική με την αυθεντικότητα, την εξωστρέφεια με την παράδοση, και που καταγράφει μια εντυπωσιακή και επιτυχημένη πορεία στον τουρισμό και όχι μόνο.

Ο Δήμος Παραλιμνίου–Δερύνειας, σήμερα πρωτοπορεί και ελπίζω να ακολουθήσουν το παράδειγμα του και άλλοι Δήμοι γιατί αυτό που παρουσιάζεται σήμερα είναι η ανταπόκριση ενός Δήμου στις νέες προκλήσεις, στην ανάγκη να δείξουμε πόσο ξεχωριστό είναι το τουριστικό μας προϊόν και θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία.

Με προμετωπίδα το τουριστικό θέρετρο του Πρωταρά, και με τη μοναδική ενδοχώρα του Παραλιμνίου, της Δερύνειας, του Φρενάρους και της Αχερίτου, αποτελεί αναμφίβολα έναν προορισμό γεμάτο δημιουργικές αντιθέσεις. Έναν τόπο όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την κυπριακή φιλοξενία, όπου η σύγχρονη τουριστική εμπειρία συνυπάρχει με την ιστορία, τον πολιτισμό και την αυθεντική ζωή της κοινότητας.

Και όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά, λαμβάνοντας υπόψη, και εσείς το γνωρίζεται καλύτερα από εμάς, ότι ο τομέας του τουρισμού εξελίσσεται διαρκώς, με υψηλή ανταγωνιστικότητα και με αλλαγές στις διεθνείς τάσεις. Και ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι προορισμοί που ξεχωρίζουν δεν είναι εκείνοι που επαναπαύονται, αλλά εκείνοι που επαναπροσδιορίζονται. Και χαίρομαι πραγματικά, γιατί ο φίλος Δήμαρχος και το Δημοτικό του Συμβούλιο, με όραμα, σχέδιο και αυτοπεποίθηση, μέσα από αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, στοχεύουν στη στρατηγική επανατοποθέτηση τού Δήμου ως ενός προορισμού που χαρακτηρίζεται από πλουραλισμό και που επενδύει στις σύγχρονες ανάγκες των ταξιδιωτών.

Την ίδια στιγμή, η νέα αναπτυξιακή τουριστική στρατηγική που παρουσιάζεται σήμερα, αποτελεί μια ξεκάθαρη δήλωση προθέσεων εκ μέρους του Δήμου Παραλιμνίου-Δερύνειας: ότι επενδύει, με όραμα και σχέδιο, σε μια νέα εποχή για τον τόπο. Σ΄ έναν προορισμό πολυδιάστατο, βιώσιμο και ποιοτικό. Σ’ έναν προορισμό, και πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό στην Κύπρο, που δεν περιορίζεται μόνο στο μοντέλο «ήλιος και θάλασσα» αλλά αναδεικνύει εμπειρίες, συναισθήματα και αυθεντικές ιστορίες ζωής.

Ζούμε, αναμφίβολα, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων. Οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά και την Ευρώπη γενικότερα, έχουν επηρεάσει αναπόφευκτα τον τουρισμό και στη χώρα μας.

Και η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, ως τουριστικός προορισμός, βίωσε και βιώνει τις συνέπειες. Παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες, η ιστορία του κυπριακού τουρισμού με επικεφαλής όλους εσάς αποδεικνύει ότι παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες, κάθε δύσκολη προσπάθεια έχει προκλήσεις και κινδύνους, αλλά έχει και ευκαιρίες.

Και θέλω σήμερα να σας διαβεβαιώσω για ακόμη μια φορά ότι είμαστε στο πλευρό σας για ό,τι χρειαστεί, η δική σας θετική πορεία είναι θετική πορεία και για την Κυβέρνηση. Πρέπει να δούμε λίγο τους αριθμούς. Σήμερα το συζητήσαμε αρκετή ώρα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ζήτησα να δω τους αριθμούς, τις μειώσεις που υπάρχουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχα ενώπιον μου από τον Υφυπουργό Τουρισμού, οι μειώσεις στις αφίξεις στην Κύπρο είναι 6,5%, διαβάζω άλλους αριθμούς στα ΜΜΕ, πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό και εμείς, σας διαβεβαιώνω, είμαστε εδώ για να στηρίξουμε όπως χρειάζεται.

Να σας πω, για παράδειγμα, ότι αύριο μεταβαίνω στην Ινδία. Ένα από τα βασικά θέματα που έχουμε στο τραπέζι των συζητήσεων μας είναι να ξεκινήσουμε τις διαβουλεύσεις για απευθείας πτήσεις από την Ινδία στην Κύπρο. Πρόσφατα ξεκίνησε με την Ελλάδα. Πρόκειται για μια τεράστια αγορά ενός δισεκατομμυρίου πληθυσμού την οποία θέλουμε να αξιοποιήσουμε και ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης κατά τις δύο μέρες που θα είμαι στη Μουμπάι και στο Νέο Δελχί αφορά τον κυπριακό τουρισμό και την προσέλκυση τουριστών από την Ινδία.

Δεν υποβαθμίζω την κατάσταση πραγμάτων, να είμαστε ξεκάθαροι, αλλά είμαστε αισιόδοξοι. Τα δύο προηγούμενα χρόνια ο τουρισμός μας έχει καταγράψει ιστορικές επιδόσεις τόσο σε επίπεδο αφίξεων όσο και εσόδων, αποδεικνύοντας, ανάμεσα σε πολλά άλλα, την ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και ποιότητά του. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όταν υπάρχει όραμα και συνεργασία, μπορούμε, όχι μόνο να αντιμετωπίσουμε τις όποιες προκλήσεις, αλλά και να βγούμε πιο δυνατοί.

Η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου brand και μιας διακριτής ταυτότητας για την περιοχή, αποτελούν, ενδεχομένως, τα πιο ουσιαστικά συστατικά για την προώθηση ενός τουριστικού προορισμού.

Κάνουμε το ίδιο και για τη χώρα μας. Μια από τις πρώτες μας ενέργειες, αφού είχαμε την αναγκαία υποδομή, κτίσαμε την αναγκαία υποδομή, ήταν να παρουσιάσουμε, να επανασυστήσουμε την Κύπρο σε διεθνές επίπεδο γιατί αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι το brand μιας περιοχής και μιας χώρας.

Άρα, η πρωτοβουλία που έχει αναληφθεί δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η περιοχή να καταστεί πιο αναγνωρίσιμη, πιο συνεκτική και πιο ελκυστική, τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους ίδιους τους κατοίκους, και αυτό δεν μπορεί παρά να είναι μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη.

Η νέα ταυτότητα θα λειτουργεί ως ένα ενιαίο πλαίσιο που συγκεντρώνει, αναδεικνύει και ερμηνεύει όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν τον χαρακτήρα και τη μοναδικότητα αυτής της περιοχής. Παράλληλα, θα αποτελεί την «ομπρέλα» κάτω από την οποία ευθυγραμμίζονται οι προσπάθειες των τοπικών φορέων, που πήραν σωστά την πρωτοβουλία, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας, που χρειάζεται να ακολουθήσουν ακριβώς το ίδιο μοντέλο, έτσι ώστε και τα αποτελέσματα να είναι σαφώς καλύτερα.

Η νέα στρατηγική, λοιπόν, δεν αφορά απλώς μια νέα καμπάνια προβολής, αλλά τη δημιουργία μιας ταυτότητας με ουσία. Ενός ισχυρού brand που εκφράζει την ψυχή της περιοχής και του τόπου.

Θα ήθελα, λοιπόν, πέραν του φίλου Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου, να συγχαρώ όλους τους συντελεστές και να μου επιτρέψετε την ειδική αναφορά στην πολύ πετυχημένη επιλογή ανάθεσης της στρατηγικής στον κ. Πίτερ Οικονομίδη. Έναν καταξιωμένο, παγκοσμίου φήμης επαγγελματία, για τον οποίον είμαστε περήφανοι ως Κύπρος, και ο οποίος μέσα από τη μακρά πορεία του στον χώρο του μάρκετινγκ, μας προσκαλεί να «σκεφτούμε διαφορετικά». Να δούμε την ταυτότητα αυτού του τόπου, όχι μέσα από στερεότυπα, αλλά μέσα από τη μοναδικότητα και την αυθεντικότητά του.

Και η στρατηγική που παρουσιάζεται σήμερα αντανακλά ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία: ένα όραμα που επενδύει στον άνθρωπο, στον τόπο και στη βιωσιμότητα. Που απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις: από την κλιματική αλλαγή μέχρι την ανάγκη για ποιοτική και ανθεκτική ανάπτυξη.

Από δικής μας πλευράς, ως Κυβέρνηση, έχουμε ξεκάθαρο στόχο που συνοψίζεται στην προσπάθεια μας για συνεχή αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας, και η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί στρατηγικό εταίρο και προσεγγίζεται ως ένας από τους πιο σημαντικούς φορείς του τουριστικού οικοσυστήματος. Για μάς είναι ξεκάθαρο ότι η πραγματική ανάπτυξη έρχεται όταν κράτος, τοπικές Αρχές, επιχειρηματικός κόσμος και κοινωνία λειτουργούν με κοινό όραμα και κοινή κατεύθυνση, πού θέλουμε να οδηγήσουμε τη χώρα μας.

Την ίδια στιγμή, η τουριστική ανάπτυξη, η προσέλκυση τουρισμού, δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τη συνολική πορεία μιας χώρας. Συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα της χώρας, με την αξιοπιστία της χώρας μας, με την εξωτερική μας πολιτική, με την ικανότητά μας να προσελκύουμε επενδύσεις, να καινοτομούμε, να μεταρρυθμίζουμε τη χώρα μας και να προχωρούμε με σχέδιο και να αντιμετωπίζουμε τις πράσινες και ψηφιακές προκλήσεις. Και τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής μας είναι εδώ, τα βιώνουμε και είμαι σίγουρος ότι το μέλλον θα είναι ακόμη καλύτερο.

Κλείνω, επαναλαμβάνοντας και το εννοώ απόλυτα, ότι ο Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας αποτελεί έναν τουριστικό προορισμό που διαθέτει πλούσια και αυθεντικά χαρακτηριστικά ικανά να γοητεύσουν τόσο τους ντόπιους όσο και τους ξένους επισκέπτες. Η πρόκληση και ταυτόχρονα η ευκαιρία είναι αυτά τα στοιχεία να αναδεικνύονται με συνέπεια από όλους και να μετατρέπονται σε μια ισχυρή, θετική και διαχρονική φήμη.

Όπως εύστοχα επισημαίνει συχνά ο κ. Οικονομίδης, η πραγματική αξία ενός brand αποτυπώνεται σ’ αυτό που λένε οι άλλοι όταν εμείς δεν είμαστε παρόντες. Αυτός είναι και ο πυρήνας της προσπάθειας: να διαμορφωθεί μια αυθεντική εικόνα, την οποία οι επισκέπτες θα απολαμβάνουν ως εμπειρία, και θα μεταφέρουν ως ανάμνηση και θα επισκέπτονται ξανά τη χώρα μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους τουρίστες στη χώρα μας είναι επαναλαμβανόμενοι.