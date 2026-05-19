Ήταν σαν να ήταν εκεί, χωρίς να είναι. Ο λόγος για τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος μπορεί να έλειπε από το χθεσινοβραδινό debate των αρχηγών των κομμάτων στο Σίγμα, αλλά οι αναφορές στο όνομά του από τους παρευρισκόμενους δεν έλειψαν.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, απευθυνόμενος στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και τον Φειδία Παναγιώτου, σχολίασε: «Τα δύο αντισυστημικά κόμματα (ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία), ο ένας τον διόρισε ο Αβέρωφ και ο άλλος έχει πρωτοσύμβουλο τον Αβέρωφ. Κανένα πρόβλημα, είναι και καλός μου φίλος ο Αβέρωφ. Δεν έχω πρόβλημα να τον συμβουλεύεστε, αλλά εμείς δεν προσποιούμαστε το αντισυστημικό κόμμα».

Από πλευράς του ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης αντέτεινε: «Νικόλα, δεν ήσασταν εσείς το δίδυμο με τον Αβέρωφ;», ενώ ο Φειδίας Παναγιώτου σχολίασε: «10-15 φορές είδα τον Αβέρωφ».

Ο ίδιος ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν άφησε ασχολίαστη τη στιχομυθία, σχολιάζοντας χιουμοριστικά σε ανάρτησή του στο «Χ»: «Μα τελικά ήμουν και εγώ στο Debate απόψε στον Σίγμα;».