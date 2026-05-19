Συναγερμός σήμανε στις αρχές την Τρίτη 19 Μαΐου μετά από αναφορές για έντονη οσμή αερίου σε όλη την Αττική, με επίκεντρο τα νότια προάστια. Σχολεία και επιχειρήσεις προχώρησαν σε εκκένωση, ενώ οι αρχές της Πολιτικής Προστασίας κινητοποιήθηκαν άμεσα για έλεγχο της κατάστασης. Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση από το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, δεν έχει εντοπιστεί κάποια διαρροή αερίου ή βλάβη που να δικαιολογεί την οσμή. Οι έλεγχοι συνεχίζονται για την πλήρη διαπίστωση της προέλευσης του φαινομένου.

Το φαινόμενο έγινε αρχικά αισθητό στα Νότια Προάστια, ωστόσο στη συνέχεια επεκτάθηκε σε αρκετές ακόμη περιοχές του λεκανοπεδίου, από το Λαγονήσι μέχρι την Κηφισιά. Οι πρώτες αναφορές για τη μυρωδιά καταγράφηκαν στο Παλαιό Φάληρο κοντά στο 6ο δημοτικό, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε το ίδιο πρόβλημα στον Άλιμο τον Άγιο Δημήτριο και τη Νέα Σμύρνη.

Η οσμή όμως επεκτάθηκε σχεδόν σε όλη την πόλη: Το Σύνταγμα, την Κηφισιά, τη Σαρωνίδα, το Λαγονήσι, την Καλλιθέα, τη Γλυφάδα και άλλες ακόμη περιοχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN Greece, έχουν υποβληθεί αρκετές αναφορές στην Πυροσβεστική, ωστόσο σύμφωνα με ελέγχους που έχουν διενεργηθεί δεν έχει εντοπιστεί κάτι.

Η ενημέρωση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης

Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, το ΕΣΚΕΔΙΚ από τις 11:40 το πρωί της Τρίτης (19/5) έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονται οι αναφορές.

Σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής (διαχειριστής φυσικού αερίου) αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα.

Παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος ,σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό.

Οι έρευνες και οι έλεγχοι συνεχίζονται.

Δήμαρχος Νέας Σμύρνης: Έξι με επτά περιοχές επηρεάζονται

Μιλώντας στο CNN Greece, ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης, Γιώργος Κουτελάκης ενημέρωσε πως η οσμή άρχισε να είναι έντονη εδώ και δύο ώρες.

Άμεσα επικοινώνησαν οι δημοτικές Αρχές των Νοτίων Προαστίων και διαπιστώθηκε πως πρόκειται για ένα «ευρύτερο φαινόμενο το οποίο έχει επηρεάσει έξι έως επτά Δήμους».

Κατόπιν επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς υπήρξε η διαβεβαίωση, μετά τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους δεν πρόκειται ούτε για διαρροή αερίου ούτε για αυξημένους περιβαλλοντικούς ρύπους.

Πλέον οι Δήμοι απευθύνθηκαν στο 112 και την ηγεσία της Πολιτικής Προστασίας με έκκληση για κινητοποίηση».

Ο κ. Κουτελάκης ενημέρωσε πως ένα αντίστοιχο συμβάν καταγράφηκε επίσης πριν από πέντε μήνες.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχος της Νέας Σμύρνης εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται «περί βιομηχανικών εκπομπών επεξεργασίας στην Ψυττάλεια».

Παράλληλα, δόθηκε η δυνατότητα στα σχολεία, εάν οι μαθητές αισθάνονται ανασφάλεια να μπορούν να φύγουν ώστε να μην αισθάνονται εγκλωβισμένα.

Δήμαρχος Αλίμου: Κάποιοι φοβούνται να μη γίνει έκρηξη

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αλίμου Κονδύλης Ανδρέας, μιλώντας στη Μαρία Πασαλίδου, δημοσιογράφο του CNN Greece ενημέρωσε πως «στον Άλιμο δεν έχει εκκενωθεί κάποιο σχολείο».

Η ενημέρωση που έχουν οι Αρχές είναι «ότι δεν είναι από φυσικό αέριο, ωστόσο δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση μέχρι στιγμής».

«Ο κόσμος αναρωτιέται εάν είναι ασφαλές για την υγεία, ενώ κάποιοι φοβούνται να μη γίνει έκρηξη. Δεν έχω δει κάποια κινητοποίηση στην περιοχή».

