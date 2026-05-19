Ορισμένες από τις πιο εμβληματικές και πολυτελείς σιδηροδρομικές διαδρομές παγκοσμίως, φιλοξενεί η Ευρώπη. Οι κορυφαίες σιδηροδρομικές γραμμές της γηραιάς ηπείρου συνδέουν κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες με γραφικούς, απομονωμένους προορισμούς. Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις το ίδιο το ταξίδι αποτελεί το κύριο προϊόν και τον βασικό πόλο έλξης.

Τα συγκεκριμένα τρένα προσφέρουν υπηρεσίες πέντε αστέρων, με πολυτελή βαγόνια-εστιατόρια και καμπίνες υψηλής αισθητικής, ανεξάρτητα από το αν η διαδρομή διαρκεί μερικές ώρες ή αρκετές ημέρες.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα για τους επιβάτες είναι η διαρκώς εναλλασσόμενη θέα από τα παράθυρα των τρένων. Από τις καταπράσινες κοιλάδες των Άλπεων και τους λόφους των σκωτσέζικων Χάιλαντς , μέχρι τη μεσογειακή ακτογραμμή της Νότιας Ιταλίας, οι σιδηροδρομικές αυτές διαδρομές προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία περιήγησης στα πιο εντυπωσιακά τοπία της Ευρώπης.

Ακολουθεί η ανάλυση των έξι κορυφαίων επιλογών για τη φετινή σεζόν.

Διασχίζοντας τις Ελβετικές Άλπεις με το Glacier Express

Αυτή η διαδρομή οκτώ ωρών στις ελβετικές Άλπεις συνδέει το Ζερμάτ με το Σεν Μόριτζ, περνώντας από δύο περιοχές που έχουν ανακηρυχθεί Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ενώ διασχίζει συνολικά σχεδόν 300 γέφυρες. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το τοπίο μεταμορφώνεται καθώς λιώνουν τα χιόνια, αποκαλύπτοντας εντυπωσιακές κοιλάδες και καταπράσινα αλπικά λιβάδια.

Η διαδρομή ξεκινά από τους πρόποδες του εμβληματικού Μάτερχορν και ελίσσεται ανάμεσα σε παγετώνες και παρθένες λίμνες. Το πιο εντυπωσιακό σημείο της διαδρομής είναι το πέρασμα από το Φαράγγι του Ρήνου, το οποίο αποκαλείται συχνά και «Γκραν Κάνιον της Ελβετίας».

Οι λευκοί βράχοι υψώνονται επιβλητικά πάνω από τον ποταμό, με το τρένο να κινείται παράλληλα με τις όχθες του. Στο βαγόνι-εστιατόριο οι επιβάτες μπορούν να δοκιμάσουν τοπικές γεύσεις, ελβετικά κρασιά και ποικιλίες αλπικών τυριών. Για μια ακόμη πιο premium εμπειρία, η Excellence Class προσφέρει αναβαθμισμένα καθίσματα με εγγυημένη πρόσβαση στα μεγάλα πανοραμικά παράθυρα και καλωσόρισμα με σαμπάνια.

Εξερεύνηση στα Χάιλαντς με το Royal Scotsman της Belmond

Το ταξίδι «Western Scenic Wonders» με το τρένο Royal Scotsman της Belmond αναβιώνει τη ρομαντική ατμόσφαιρα των σκωτσέζικων Χάιλαντς . Η διαδρομή τριών διανυκτερεύσεων με επιστροφή ξεκινά από το Εδιμβούργο και διασχίζει απομονωμένα χωριά και παρθένα τοπία. Οι επιβάτες έχουν την ευκαιρία να δουν καταρράκτες, λίμνες και την ιστορική γέφυρα Glenfinnan Viaduct.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδοσιακό σκωτσέζικο πρωινό στα μαονένια βαγόνια-εστιατόρια και καθημερινές ξεναγήσεις σε κορυφαία αξιοθέατα, όπως το Φορτ Ουίλιαμ και το Νησί Μπιούτ, καθώς και περιπάτους στο Φαράγγι Νέβις. Τα βράδια, το μενού περιλαμβάνει δείπνο τριών πιάτων και κοκτέιλ στο βαγόνι παρατήρησης, με τη συνοδεία ζωντανής παραδοσιακής μουσικής.

Για τους μήνες Ιούνιο και Αύγουστο του 2026 υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα εισιτήρια, ωστόσο η ζήτηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και οι θέσεις εξαντλούνται γρήγορα.

Στη διαδρομή Σικελία – Ρώμη με το Orient Express La Dolce Vita

Μια τριήμερη εμπειρία που συνδέει τη Σικελία με τη Ρώμη, προσφέροντας ένα από τα πιο κομψά σιδηροδρομικά ταξίδια στην Ευρώπη. Το Orient Express La Dolce Vita αναχωρεί από το Παλέρμο, πραγματοποιεί στάσεις στην Ταορμίνα και τη Μαρατέα, και καταλήγει στην ιταλική πρωτεύουσα.

Οι ταξιδιώτες ξεκινούν με ένα γκουρμέ γεύμα, το οποίο έχει επιμεληθεί σεφ βραβευμένος με τρία αστέρια Michelin. Το τρένο κινείται κατά μήκος των παραθαλάσσιων βράχων της Σικελίας, επιτρέποντας στους επιβάτες να επισκεφθούν την ιστορική Ταορμίνα.

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά του ταξιδιού είναι η διαδικασία κατά την οποία το τρένο αποσυνδέεται και επιβιβάζεται σε οχηματαγωγό πλοίο για να διασχίσει το Στενό της Μεσσήνης προς την ηπειρωτική Ιταλία. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, προσφέρονται δραστηριότητες όπως πεζοπορία στο ηφαίστειο της Αιτνας και μαθήματα τοπικής μαγειρικής, ενώ το lounge car «Dolce Vita» αποτελεί το κέντρο της κοινωνικής ζωής στο τρένο.

Ταξίδι στην καρδιά της Ισπανίας με το Al Andalus

Το καλοκαίρι του 2026, το πιο εμβληματικό τρένο-ξενοδοχείο της Ισπανίας εγκαινίασε ένα νέο δρομολόγιο που συνδέει την Ανδαλουσία με τη Μαδρίτη. Το πρόγραμμα επτά ημερών και έξι διανυκτερεύσεων ξεκινά από τη Σεβίλλη και διασχίζει την ισπανική ύπαιθρο, με στάσεις σε παραδοσιακά χωριά, πόλεις αναγνωρισμένες από την UNESCO, ρωμαϊκά ερείπια και αμπελώνες.

Οι επιβάτες έρχονται σε επαφή με την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής, παρακολουθώντας μεταξύ άλλων παραδοσιακές παραστάσεις. Στο τρένο προσφέρονται βραδιές με τοπική γαστρονομία και χορό στο ειδικό βαγόνι-ballroom, ενώ η διανυκτέρευση στους σταθμούς δίνει την ευκαιρία στους ταξιδιώτες να γνωρίσουν τη νυχτερινή ζωή των ισπανικών πόλεων.

Η απόλυτη πολυτέλεια του Venice-Simplon Orient Express της Belmond

Το Venice-Simplon Orient Express της Belmond αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για τον τουρισμό πολυτελείας. Η συγκεκριμένη διαδρομή μίας διανυκτέρευσης συνδέει το Παρίσι με τη Βιέννη, αποτελώντας μια εξαιρετική επιλογή για premium θερινές αποδράσεις.

Οι επιβάτες επιβιβάζονται στο ιστορικό τρένο εποχής Art Deco το μεσημέρι στο Παρίσι. Μετά την τακτοποίηση στις καμπίνες, σερβίρεται δείπνο τεσσάρων πιάτων με εποχικά υλικά στα πολυτελή βαγόνια-εστιατόρια.

Το κέντρο της ψυχαγωγίας είναι το bar car «3674», όπου οι επιβάτες επιλέγουν επίσημο ένδυμα (black tie) για μια βραδιά με ζωντανή μουσική πιάνου κα κοκτέιλ. Το πρωί, το πρωινό σερβίρεται απευθείας στις καμπίνες, καθώς το τρένο διασχίζει την αυστριακή ύπαιθρο με θέα τους καταπράσινους λόφους και τις κοιλάδες της περιοχής.

Από τα ελβετικά φαράγγια στη Λίμνη Κόμο με το Bernina Express

Η Λίμνη Κόμο αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της Ευρώπης για το καλοκαίρι. Η εταιρεία σιδηροδρομικού τουρισμού Railbookers έχει σχεδιάσει μια διαδρομή που συνδυάζει πολλαπλά γραφικά σιδηροδρομικά δίκτυα από την Ελβετία έως την Ιταλία.

Το ταξίδι ξεκινά από τη Ζυρίχη με κατεύθυνση το Κουρ, την παλαιότερη πόλη της Ελβετίας. Από εκεί, οι ταξιδιώτες επιβιβάζονται στο Bernina Express, το οποίο διασχίζει άγρια φαράγγια, παγετώνες και την εντυπωσιακή γέφυρα Landwasser Viaduct, η οποία αποτελεί ένα μόνο από τα 200 bridge crossings και τα 55 τούνελ της συγκεκριμένης διαδρομής.

Αυτό το σκέλος του ταξιδιού ολοκληρώνεται στο Τιράνο της Ιταλίας, απ’ όπου οι επιβάτες μετεπιβιβάζονται σε τρένο της Trenitalia με προορισμό τη Λίμνη Κόμο μέσω Μιλάνου, όπου και ολοκληρώνεται η διαδρομή με τη διαμονή τριών διανυκτερεύσεων στον ιταλικό Βορρά.

