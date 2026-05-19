Η MyStudentFlat, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες PropTech startups σε Κύπρο και Ελλάδα, ανακοίνωσε την έναρξη του πρώτου γύρου εξωτερικής χρηματοδότησής της μέσω crowdfunding στην πλατφόρμα Crowdbase. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να συμμετάσχουν με επένδυση από μόλις €100, αποκτώντας μετοχές στην πρώτη εξειδικευμένη εταιρεία φοιτητικής κατοικίας στην περιοχή.

Η αγορά οργανωμένης φοιτητικής κατοικίας αναδεικνύεται σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κατηγορίες real estate στην Ευρώπη, λόγω της αύξησης των πανεπιστημιακών προγραμμάτων, της διεθνοποίησης της εκπαίδευσης και της έλλειψης ποιοτικής στέγης. Το 2025 η φοιτητική κατοικία κατατάχθηκε ως η τρίτη σημαντικότερη κατηγορία επενδύσεων στον ευρωπαϊκό κλάδο ακινήτων.

Η MyStudentFlat ιδρύθηκε από τον Δημήτρη Οικονόμου και την Έλενα Ορφανίδου, με στόχο την ψηφιοποίηση της φοιτητικής στέγασης. Η πλατφόρμα προσφέρει πλήρως διαχειριζόμενα, εξοπλισμένα και επιπλωμένα διαμερίσματα κοντά στα σημαντικότερα πανεπιστήμια, με HD φωτογραφίες, video tours και online κράτηση μέσω ψηφιακών ενοικιαστηρίων συμβολαίων και ηλεκτρονικών πληρωμών.

Από την έναρξη λειτουργίας της τον Σεπτέμβριο 2025, η εταιρεία διαχειρίζεται 55 διαμερίσματα σε Λευκωσία, Λεμεσό και Αθήνα, με 100% πληρότητα στην Κύπρο και ετήσια έσοδα ενοικίων πάνω από €450.000. Η MyStudentFlat έχει υπογράψει συμφωνίες στρατηγικής συνεργασίας με πανεπιστήμια στην Κύπρο και Ελλάδα και συνεργάζεται με την UNIPLACES για την προώθηση του χαρτοφυλακίου της.

Η εκστρατεία crowdfunding έχει στόχο να αντλήσει κεφάλαια ύψους €100.000 έως €500.000, που θα χρηματοδοτήσουν την επέκταση του χαρτοφυλακίου σε Κύπρο και Ελλάδα. Οι Κύπριοι φορολογούμενοι ενδέχεται να δικαιούνται έως 35% φοροαπαλλαγή βάσει του καθεστώτος Καινοτόμων Επιχειρήσεων. Οι επενδυτές από την ΕΕ έχουν πρόσβαση σε πλήρες pitch, οικονομικό μοντέλο και Δελτίο Βασικών Πληροφοριών Επένδυσης στην πλατφόρμα.

Η Crowdbase είναι αδειοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τους Παρόχους Υπηρεσιών Crowdfunding (ECSPR). Η επένδυση ενέχει κινδύνους και ενδέχεται να χαθεί μέρος ή το σύνολο του κεφαλαίου.