Διαδοχική ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών επέβαλε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού στον 42χρονο κατηγορούμενο για την υπόθεση επίθεσης σε βάρος της Δικηγόρου της Δημοκρατίας, η οποία σημειώθηκε την Παρασκευή 3 Απριλίου.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει μία και μοναδική κατηγορία, που αφορά το αδίκημα της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 231 του Ποινικού Κώδικα (Κεφ. 154), προβλέπει ότι «όποιος προκαλεί παράνομα βαριά σωματική βλάβη σε άλλον είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά ετών ή σε χρηματική ποινή ή και στις δύο αυτές ποινές».

Στην προηγούμενη δικάσιμο, η δικηγόρος του αγόρευσε για μετριασμό της ποινής του, αναφέροντας ότι ο πελάτης της εκφράζει τη μεταμέλειά του για την πράξη του. «Έχω μετανιώσει για την πράξη μου και ζητώ συγγνώμη. Δεν ήμουν ο εαυτός μου, ξέρω ότι δεν υπάρχει δικαιολογία για την πράξη μου», είναι κάποια από όσα έγραψε σε χειρόγραφο σημείωμα, το οποίο παρέδωσε στη δικηγόρο του.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος, αφού του επιβλήθηκε ποινή τεσσάρων ετών σε υπόθεση αρπαγής της πρώην συντρόφου του και μετά την αποχώρηση του τριμελούς δικαστηρίου, φέρεται να είπε από τη θέση του στο εδώλιο: «Τέσσερα χρόνια για δύο πάτσους;». Ακολούθως, κατά την έξοδό του από την αίθουσα και ενώ συνοδευόταν από δύο μέλη της ΜΜΑΔ, επιτέθηκε στη Δικηγόρο της Δημοκρατίας, προκαλώντας της κάταγμα στη μύτη και οίδημα στο άνω χείλος.

H ποινή που επιβλήθηκε στον 42χρονο θα ξεκινήσει να προσμετράται μετά την έκτιση της ποινής που του επιβλήθηκε για την πρώτη καταδίκη. Επίσης, θα του αφαιρεθεί ένας μήνας που τελούσε υπό κράτηση για αυτή την υπόθεση.