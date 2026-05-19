Με νέο βίντεο στα social media επέστρεψε η Λετονή τραγουδίστρια Ατβάρα, μετά τη viral απήχηση που είχε προηγούμενο απόσπασμα στο οποίο ο γιος της τραγουδούσε το «Ferto» του Ακύλα.

Τη Δευτέρα 18 Μαΐου, η τραγουδίστρια, η οποία είχε φτάσει μέχρι τον ημιτελικό της Eurovision, δημοσίευσε νέο βίντεο στο TikTok, όπου εμφανίζεται να κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της. Σε αυτό λέει: «Αφού γίναμε viral, είπαμε να πούμε ένα γεια στον Ακύλα», με τον μικρό να απαντά «γεια Ακύλα», πριν ξεκινήσει ξανά να τραγουδά το τραγούδι.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Ανυπομονούμε για το άλμπουμ σου, Ακύλα. Σε αγαπάμε μέχρι το φεγγάρι και πίσω. Το παιδί μου θέλει να πάει στην Ελλάδα εξαιτίας σου», ενώ πάνω στο βίντεο πρόσθεσε: «Ο γιος της Λετονής τραγουδίστριας Ατβάρα δεν γνωρίζει καθόλου ελληνικά, παρεμπιπτόντως».

Το πρώτο βίντεο με τον γιο της Ατβάρα να τραγουδά το «Ferto» μέσα στο αυτοκίνητο είχε γίνει viral λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και θετικά σχόλια στα social media. Παρότι η Λετονία δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό, η στήριξη της τραγουδίστριας προς τον Ακύλα και τη φετινή ελληνική συμμετοχή ήταν εμφανής.

