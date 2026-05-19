Το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις για την ανάπτυξη και παραγωγή του κυπριακού φυσικού αερίου, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την έναρξη της συνεδρίασης στο Προεδρικό Μέγαρο.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε το σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής του κοιτάσματος Κρόνος και οι συμφωνίες για τους βασικούς όρους της πώλησης του κυπριακού φυσικού αερίου. Ο στόχος είναι η πώληση του πρώτου κυπριακού αερίου στην Ευρώπη μέσω της Αιγύπτου το 2028.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις σε συνεργασία με την Exxon για τα επόμενα βήματα.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι σημερινές αποφάσεις υλοποιούν δεσμεύσεις που είχαν ανακοινωθεί στον ετήσιο προγραμματισμό του 2026 και αποτελούν κρίσιμα βήματα για την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της Κύπρου και τη στήριξη των πολιτικών κοινωνικής συνοχής.