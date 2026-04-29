Την ανάγκη για ταχείες εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας ανέδειξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη συνάντησή του με τον επικεφαλής του τμήματος αναδυόμενων αγορών της Chevron.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι η ενέργεια απασχόλησε και την άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί σήμερα κορυφαία προτεραιότητα για την Ευρώπη.

Στη συνάντηση, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της περιοχής, περιλαμβανομένης της Κύπρου και της Αιγύπτου, για την ανάπτυξη εναλλακτικών ενεργειακών διαδρομών προς την Ευρώπη.

Όπως υπογράμμισε, η περιοχή μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων και αναζήτησης διαφοροποιημένων πηγών και οδεύσεων.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε ότι εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εσωτερικές διαδικασίες, ώστε η σχετική συμφωνία με τη Chevron να τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι το θέμα συζητήθηκε και με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, στο περιθώριο του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας για την προώθηση συγκεκριμένων ενεργειακών έργων και τη διασύνδεση των ενεργειακών προοπτικών της περιοχής με τις ανάγκες της Ευρώπης.