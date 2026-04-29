Νέο κεφάλαιο στην πολυεπίπεδη δράση του ανοίγει ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, με έμφαση στην εξωστρέφεια, την επικοινωνία και τις ουσιαστικές συνέργειες με κοινωνικούς, επιχειρηματικούς και κρατικούς φορείς.

Σε πρόγευμα εργασίας με εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ο νέος γενικός διευθυντής του Συνδέσμου, Μάριος Σκανδάλης, παρουσίασε μέρη της νέας στρατηγικής του οργανισμού, η οποία στοχεύει σε πιο ενεργό ρόλο στον δημόσιο και οικονομικό διάλογο.

Όπως ανέφερε, ο Σύνδεσμος επιδιώκει να καταστεί ένας πιο ανοικτός και αξιόπιστος συνομιλητής, που αφουγκράζεται τις ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας και αναπτύσσει προληπτικά συνέργειες με όλους τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους.

«Ο Σύνδεσμος Τραπεζών, έχοντας ως βάση την πολυετή προσφορά του, προχωρά σε ένα νέο κεφάλαιο δραστηριοτήτων. Η πρόθεσή μας είναι σαφής: θέλουμε έναν οργανισμό πιο ανοικτό, που να επιζητά τις συνέργειες με όλους τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους», σημείωσε ο κ. Σκανδάλης.

Η νέα προσέγγιση του Συνδέσμου δίνει έμφαση στη συνεργασία με την Πολιτεία, με στόχο την ενίσχυση της οικονομίας και τη διατήρηση της καλής φήμης της χώρας.

Παράλληλα, προβλέπει στενότερη επαφή με επιχειρηματικούς και κοινωνικούς οργανισμούς, με σκοπό την προώθηση κοινών στόχων και πρωτοβουλιών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη διατήρηση ανοικτού διαύλου επικοινωνίας με την κοινωνία, περιλαμβανομένων δανειοληπτών, συνταξιούχων, νέων, καταναλωτών και άλλων κοινωνικών ομάδων.

Στόχος, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της αμοιβαίας κατανόησης, καθώς και η ενεργότερη συμβολή του τραπεζικού τομέα στην επίτευξη κοινωνικών και οικονομικών στόχων.

Το νέο πλάνο βασίζεται στην εμπειρία του παρελθόντος, με σύγχρονο προσανατολισμό και δέσμευση για στήριξη της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας μέσα από έναν πιο υπεύθυνο και εξωστρεφή ρόλο.