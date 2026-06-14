Στο φως της δημοσιότητας έρχεται νέο βίντεο από το επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το βράδυ στο ΣΕΦ ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού και τον Ταϊρίκ Τζόουνς του Ολυμπιακού.

Μέχρι τώρα, από το οπτικό υλικό που είχε δημοσιευτεί στα social media, προέκυπτε σαφώς η ευθύνη του Τζόουνς, που εισέβαλε στον προθάλαμο των αποδυτηρίων του Παναθηναϊκού και επιτέθηκε με γροθιές στον γκαρντ του Παναθηναϊκού.

Όπως προκύπτει από το νέο οπτικό υλικό, ωστόσο, έχει προηγηθεί μία ακόμη… αψιμαχία μεταξύ των δύο (σ.σ. η αρχή είχε γίνει στο παρκέ, όταν ήρθαν κεφάλι με κεφάλι), και αυτή στον προθάλαμο των αποδυτηρίων, με τον Ναν να απωθεί τον φόργουορντ του Ολυμπιακού και τον τελευταίο να του… ορμάει και πάλι, αλλά να τον προλαβαίνουν οι ψυχραιμότεροι.

Λίγες στιγμές μετά, ακολούθησε το γνωστό από χθες επεισόδιο, με τη γροθιά του Τζόουνς στον Ναν.

🚨 La pelea entre Tyrique Jones y Kendrick Nunn



😳 Ambos jugadores se encararon durante em partido y el enfrentamiento siguió en el túnel de vestuarios pic.twitter.com/8VnTKWmBuC — Eurohoops España (@EurohoopsES) June 13, 2026

protothema.gr