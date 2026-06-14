Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκε σήμερα 39χρονος πρώην διευθυντικό στέλεχος εταιρείας στη Λεμεσό, ο οποίος φέρεται να οικειοποιήθηκε χρηματικό ποσό ύψους 610.215 ευρώ, μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε χθες από τον διευθυντή της εταιρείας.

Ο ύποπτος οδηγήθηκε το πρωί της Κυριακής ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού. Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού ζήτησαν την κράτησή του για περίοδο οκτώ ημερών, αίτημα το οποίο έγινε αποδεκτό από το Δικαστήριο.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο 39χρονος ήταν ένας από τους τρεις μετόχους της εταιρείας. Με την πάροδο του χρόνου, τα δύο αδέλφια που συμμετείχαν επίσης στη μετοχική σύνθεση της επιχείρησης άρχισαν να υποψιάζονται παρατυπίες στη διαχείριση των οικονομικών της εταιρείας και προχώρησαν στη διενέργεια λογιστικού ελέγχου από εγγεγραμμένο λογιστή.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο ύποπτος μετέφερε χρήματα από λογαριασμούς της εταιρείας σε προσωπικούς του λογαριασμούς ή προχωρούσε σε αναλήψεις μετρητών. Παράλληλα, φέρεται να χρέωνε στην εταιρεία προσωπικά του έξοδα, εκδίδοντας σχετικά τιμολόγια.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, εντοπίστηκαν περιπτώσεις τιμολογίων που παρουσιάζονταν ως ανεξόφλητα στα λογιστικά βιβλία, ενώ τα αντίστοιχα ποσά είχαν ήδη εισπραχθεί σε μετρητά. Σε άλλες περιπτώσεις, φέρεται να εξέδιδε τιμολόγια, να εισέπραττε τα σχετικά ποσά και ακολούθως να προχωρούσε στην ακύρωσή τους.

Το συνολικό ποσό που φέρεται να υπεξαιρέθηκε ανέρχεται στις 610.215 ευρώ.

Κατά τη σύλληψή του, ο 39χρονος φέρεται να ανέφερε προς τα μέλη της Αστυνομίας τη φράση «Κάνε τη δουλειά σου». Κατά την ανάκρισή του υποστήριξε ότι τα χρήματα που λείπουν χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη εξόδων της εταιρείας.

Παράλληλα, διερευνάται και δεύτερη υπόθεση που αφορά ανυψωτικό μηχάνημα. Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, ο 39χρονος, παρότι είχε ήδη παυθεί από τη θέση του στην εταιρεία, φέρεται να υπέγραψε εκ μέρους της για τον εκτελωνισμό ανυψωτικού μηχανήματος χωρίς να διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση. Συγκεκριμένα, φέρεται να παρήγγειλε το μηχάνημα στο όνομα της εταιρείας, να το παρέλαβε και να προχώρησε στον εκτελωνισμό του, παρά το γεγονός ότι του είχε αφαιρεθεί το σχετικό δικαίωμα εκπροσώπησης.

Εναντίον του 39χρονου διερευνώνται αδικήματα κλοπής από αξιωματούχο, απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν στη Λεμεσό κατά την περίοδο 2023–2026.