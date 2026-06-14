Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 13 προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως κλεπταποδοχή, κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων, παράνομη παραμονή στη Δημοκρατία, τροχαίες παραβάσεις, μέθη, πρόκληση ανησυχίας, επίθεση εναντίον αστυνομικού, κατοχή συσκευής εκτόξευσης επιβλαβών αερίων, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, κ.ά.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 699 οδηγοί και 264 επιβάτες. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 47 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν επτά καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 303 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 24 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, ξεχωρίζουν 96 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 21 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 411 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 30 καταγγελίες, ενώ ένας οδηγός βρέθηκε θετικός σε προκαταρκτικό έλεγχο νάρκοτεστ.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.