Στη σύλληψη 35χρονου προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής, που διαπράχθηκε στην Αγία Νάπα, το χρονικό διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2026.

Συγκεκριμένα, στις 5 Ιουνίου 2026, 58χρονος κατήγγειλε στην Αστυνομία, ότι κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα, κλάπηκαν από ανοιχτό χώρο, στην Αγία Νάπα, 22 αλουμινένιες δοκοί, ιδιοκτησία της επιχείρησής του, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται στις €40,000.

Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον 35χρονου, βάσει της οποίας εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψής του. Ο 35χρονος συνελήφθη το πρωί σήμερα και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ αύριο αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου διερευνά την υπόθεση.