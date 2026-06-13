Όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς Μουντιάλ. Ήδη τα πρώτα παιχνίδια διεξήχθησαν και η συνέχεια αναμένεται με τεράστιο το ενδιαφέρον, με την αγωνία να κορυφώνεται.

Οι ΗΠΑ είναι μία από τις τρεις χώρες που φιλοξενούν τη διοργάνωση και στην πρεμιέρα τους επικράτησαν με 4-1 της Παραγουάης. Έξω από το γήπεδο υπήρχαν αρκετοί φίλαθλοι από όλες τις μεριές του πλανήτη.

Ένας αστυνομικός άρχισε να κάνει «γκελάκια» μπροστά στο πλήθος, το οποίο και ξεσήκωσε με τις ικανότητές του.

Στη συνέχεια, γνώρισε την πλήρη αποθέωση και δικαίως, αφού το αποτέλεσμα ήταν αρκετά ικανοποιητικό.

Έτσι, δημιουργήθηκε ένα ωραίο κλίμα, «χαρίζοντας» μία ξεχωριστή εμπειρία.

🇺🇸🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Un POLICÍA de Boston se PUSO A HACER JUEGUITOS con los Escoceses pic.twitter.com/2f4mAE9mJM June 13, 2026

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