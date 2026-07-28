Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης (28/7) στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λάρνακας, στο ύψος της Αθηένου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, οδηγός απώλεσε τον έλεγχο του οχήματος του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε κιγκλίδωμα και να ακινητοποιηθεί στην αριστερή λωρίδα του δρόμου.

Μέλη της Αστυνομίας και της πυροσβεστικής μετέβησαν στο μέρος για παροχή βοήθειας και εξετάσεις. Το όχημα μετακινήθηκε με την κυκλοφορία να συνεχίζεται κανονικά .

Από τη σύγκρουση, δεν υπήρξαν τραυματίες.