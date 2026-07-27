Στον Περιμετρικό δρόμο Λευκωσίας έχουν τοποθετηθεί ηχοπετάσματα ακόμη και σε σημεία όπου η γη είναι υπερυψωμένη και συνιστά από μόνη της «κόφτη» του ήχου, όπως προκύπτει και από σχετικές φωτογραφίες τις οποίες δημοσιεύουμε. Την ίδια ώρα, σε κάποιες περιπτώσεις, οι πιο κοντινές οικίες βρίσκονται εκατοντάδες μέτρα μακριά. Σε άλλα σημεία πίσω από τα ηχοπετάσματα βρίσκονται μόνο χωράφια.

Σημειώνεται, πως το πρόβλημα με το μεγάλο μέτωπο/μήκος των ηχοπετασμάτων είχε εντοπιστεί από τα Δημόσια Έργα, με πρωτοβουλία των οποίων τμήμα τους δεν υλοποιήθηκε.

Ωστόσο σε κάποια σημεία εγκαταστάθηκαν τα ηχοπετάσματα και εκ πρώτης όψεως στα μάτια ενός μη ειδικού φαίνεται ότι η εγκατάσταση δεν δικαιολογείτο και ίσως συνιστά και διασπάθιση δημοσίου χρήματος.

Αίσθηση προκαλεί η απάντηση που δόθηκε στον «Φ» σχετικά με τα ηχοπετάσματα τα οποία υπάρχει πρόθεση να τοποθετηθούν με μελλοντικό στάδιο και τα οποία, σε παγκύπρια βάση, εκτείνονται σε μήκος 50.000 μέτρων με το κόστος να εκτιμάται αρμοδίως στα €100 εκατ.

Βεβαίως το Τμήμα Δημοσίων Έργων διευκρινίζει, πως τα ηχοπετάσματα δεν θα εγκατασταθούν από τη μια μέρα στην άλλη και η τοποθέτηση θα υλοποιείται αναλόγως και των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους .

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του «Φ» αναφέρει, πως

«η θέση των ηχοπετασμάτων στο Έργο του Περιμετρικού Λευκωσίας καθορίστηκε από την περιβαλλοντική μελέτη που εκπονήθηκε μέσω υπολογιστικών προσομοιώσεων και λαμβάνοντας υπόψιν περιοχές με υφιστάμενες ή μελλοντικές αναπτύξεις». Με άλλα λόγια, το Τμήμα αναγνωρίζει αυτό που φαίνεται και δια γυμνού οφθαλμού. Ότι δηλαδή δεν υπάρχουν κατοικίες πλησίον του αυτοκινητόδρομου και κατ’ επέκταση των ηχοπετασμάτων. Ωστόσο, παραπέμπει σε βάθος χρόνου με το σκεπτικό ότι «κάπου, κάποτε η περιοχή θα αναπτυχθεί. Σημειώνεται, πως ο αριθμός των κακτοικιών που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τα ηχοπετάσματα είναι ελάχιστος. Εξάλλου, αποτελεί ένα ερώτημα κατά πόσον θα επιλέξουν κάποιοι να κτίσουν ή να αγοράσουν κατά μήκος του πολυσύχναστου Περιμετρικού.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων προσθέτει, πως «παρόμοια τακτική» (εγκατάσταση ηχοπετασμάτων κατόπιν μελέτης και αφού ληφθεί υπόψιν και η μελλοντική ανάπτυξη) «ακολουθείται πλέον σε όλα τα μεγάλα έργα, έτσι ώστε η τοποθέτηση ηχοπετασμάτων να συμπεριλαμβάνεται στο κατασκευαστικό Συμβόλαιο του έργου και να μην χρειάζεται η εκ των υστέρων μελέτη και κατασκευή τους με ξεχωριστό συμβόλαιο και σημαντικά ψηλότερο κόστος».

Όπως αναφέρεται στην απάντηση του Τμήματος, «για τη φάση Α1 που έχει συμπληρωθεί και δοθεί στην κυκλοφορία, τα ηχοπετάσματα τοποθετήθηκαν σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και πάντοτε στο επίπεδο του αυτοκινητόδρομου και στο όριο του οδοστρώματος, δηλαδή όσον το δυνατό πλησιέστερα στην πηγή θορύβου, ώστε να αποτρέπεται η διάχυση του».

Στην ίδια απάντηση του Τμήματος,αναφέρεται, πως «σε περιοχές όπου στο απαιτούμενο ύψος ηχοπετασμάτων υπάρχουν ορύγματα στην πίσω πλευρά, έγινε επανεξέταση της περιβαλλοντικής μελέτης και έγινε μικρή μείωση του μήκους των ηχοπετασμάτων, μόνο στο βαθμό που η μείωση αυτή δεν θα είχε επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα τους». Με άλλα λόγια, αναγνωρίζεται πως η μελέτη δεν αποτελούσε ευαγγέλιο και ότι προφανώς προέβλεπε υπερβολικό μήκος ηχοπετασμάτων ή εν πάση περιπτώσει περισσότερο από ότι θεωρείται αναγκαίο και γι’ αυτό μειώθηκαν, έστω και αν η μείωση χαρακτηρίζεται «μικρή».

Το Τμήμα αναφέρει επίσης, πως «για σκοπούς αποτελεσματικότητας των ηχοπετασμάτων, σημαντικές παράμετροι είναι το ύψος, η απόσταση από την πηγή θορύβου (λωρίδα κυκλοφορίας) και το συνεχόμενο μήκος ηχοπετάσματος ώστε να μην υπάρχει πλάγια διάχυση του θορύβου. Για τη διασφάλιση των παραμέτρων αυτών στην υπό αναφορά περιοχή με ομοιόμορφο τρόπο, ήταν αναγκαία, όπως αναφέρεται, η υπερκάλυψη ηχοπετάσματος και ορύγματος σε κάποια τμήματα.

Σημειώνεται, πως από επιτόπια επίσκεψη μας διαπιστώσαμε ότι το μήκος των ηχοπατασμάτων τα οποία τοποθετήθηκαν μπροστά από υπερυψωμένα σημεία, τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις είναι ψηλότερα από τα ηχοπετάσματα, δεν είναι αμελητέο.

Διόμισι χιλιάδες μέτρα το συνολικό τους μήκος – Προγραμματίζεται σταδιακή τοποθέτηση σε περιοχές που γειτνιάζουν με δρόμους ταχείας κυκλοφορίας

Το Τμήμα αναφέρει στην απάντησή του, πως το συνολικό μήκος των ηχοπετασμάτων που τοποθετήθηκαν στην Φάση Α1 είναι 2.522 μέτρα, με συνολικό κόστος €1.574.863, που ισοδυναμεί με χαμηλότερο του μισού κόστους ανά τρέχον μέτρο ηχοπετασμάτων που εγκαθίστανται εκ των υστέρων σε δρόμους που έχουν ήδη κατασκευαστεί. Με βάση τους πιο πάνω αριθμούς, κάθε μέτρο κοστίζει €624.

Σύμφωνα πάντα με τα Δημόσια Έργα, σε άλλες περιοχές με θόρυβο, όπου δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί ηχοπετάσματα, προγραμματίζεται η σταδιακή τοποθέτηση τους σε περιοχές που γειτνιάζουν με δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, με κυκλοφορία άνω των τριών εκατομμυρίων οχημάτων τον χρόνο και με ελάχιστο όριο ταχύτητας 80 χλμ/ώρα. Μας ενημερώνουν δε, πως οι περιπτώσεις αυτές στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο παγκύπρια ξεπερνούν τα 50.000 μέτρα σε μήκος και έχουν πολύ υψηλό κόστος υλοποίησης (πέραν των €100 εκατ.).

Ως εκ τούτου, συνεχίζει το Τμήμα Δημοσίων Έργων στην απάντηση του, τα αρμόδια τμήματα (Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος, Δημοσίων Έργων) έχουν συμφωνήσει όπως η τοποθέτηση νέων ηχοπετασμάτων, στις περιοχές που καταμετρούνται επίπεδα θορύβου πέραν των προτεινόμενων από το Τμήμα Περιβάλλοντος ορίων, γίνεται σταδιακά και με ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, για κάλυψη των ευαίσθητων δεκτών (πχ σχολεία, νοσοκομεία) και των πυκνοκατοικημένων περιοχών.