Οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου και συγκεντρωτικά του πρώτου εξαμήνου του 2026 από τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες και την Τράπεζα Κύπρου αναμένεται να επιβεβαιώσουν ότι ο τραπεζικός κλάδος διατηρεί υψηλή οργανική κερδοφορία, παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το ενδιαφέρον της αγοράς δεν θα περιοριστεί στους αριθμούς του εξαμήνου, αλλά θα επικεντρωθεί κυρίως στις νέες εκτιμήσεις των διοικήσεων για το σύνολο του 2026, στις προοπτικές του καθαρού επιτοκιακού εισοδήματος (NII), στην πορεία της πιστωτικής επέκτασης σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αβεβαιότητας και κυρίως στην πολιτική επιστροφής κεφαλαίου προς τους μετόχους. Η αυλαία των ανακοινώσεων ανοίγει στις 29 Ιουλίου με την Τράπεζα Πειραιώς, ακολουθούν στις 30 Ιουλίου η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα, στις 31 Ιουλίου η Alpha Bank και στις 4 Αυγούστου η Τράπεζα Κύπρου.

Ανθεκτική κερδοφορία

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα θα αναδείξουν την ανθεκτικότητα της κερδοφορίας των τραπεζών. Η μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ περιορίζει σταδιακά τα έσοδα από τόκους, ωστόσο η επίδραση αντισταθμίζεται από την ισχυρή αύξηση των χορηγήσεων, την άνοδο των εσόδων από προμήθειες, την αποτελεσματική διαχείριση του κόστους και τη διατήρηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου σε χαμηλά επίπεδα. Παράλληλα, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας παραμένουν αισθητά υψηλότεροι από τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις, δίνοντας στις διοικήσεις σημαντική ευχέρεια για μεγαλύτερες διανομές προς τους μετόχους. Πέρα από τις επιδόσεις του εξαμήνου, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις αναθεωρημένες εκτιμήσεις για το σύνολο της χρονιάς για μια σειρά βασικούς δείκτες των τραπεζικών ισολογισμών. Η αγορά θα αναζητήσει απαντήσεις σε ορισμένα ερωτήματα και προφανώς αυτά απασχολούν και τους επενδυτές που αξιολογούν το περιεχόμενο των αποτελεσμάτων. Ένα βασικό σημείο είναι εάν οι διοικήσεις αναβαθμίσουν τους στόχους για την κερδοφορία του 2026, πώς εξελίσσεται το καθαρό επιτοκιακό εισόδημα μετά τις μειώσεις επιτοκίων, εάν η πιστωτική επέκταση επιταχύνεται μέσω επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων, ποια είναι η πορεία των εσόδων από προμήθειες, εάν παραμένει χαμηλό το κόστος κινδύνου και κατά πόσο οι κεφαλαιακοί δείκτες επιτρέπουν υψηλότερες επιστροφές κεφαλαίου.

Για ακόμη μία φορά, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των επενδυτών αναμένεται να συγκεντρώσει η πολιτική επιστροφής κεφαλαίου. Οι επενδυτές αναμένουν από τις διοικήσεις ενδείξεις για πιθανή αύξηση των payout ratios, την πορεία των ήδη εγκεκριμένων προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων μετοχών, το ενδεχόμενο νέων buybacks μέσα στο 2026 και την προοπτική υψηλότερων συνολικών διανομών κερδών για το 2027.Οι διεθνείς επενδυτές αξιολογούν πλέον τις ευρωπαϊκές τράπεζες με βάση τη συνολική απόδοση προς τους μετόχους (Total Capital Return), δηλαδή το άθροισμα μερισμάτων και επαναγορών ιδίων μετοχών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου, η οποία έχει ήδη παρουσιάσει ιδιαίτερα ισχυρό πρώτο τρίμηνο, με καθαρά κέρδη 121 εκατ. ευρώ, σταθεροποίηση του καθαρού επιτοκιακού εισοδήματος και υψηλή παραγωγή κεφαλαίου, ενώ επανέλαβε τον στόχο για σημαντική πιστωτική ανάπτυξη το 2026. Η αγορά θα εξετάσει εάν η διοίκηση διατηρεί τον σχεδιασμό για επιστροφές κεφαλαίου που μπορούν να φθάσουν έως και το 90% των κερδών το 2026 μέσω συνδυασμού μερισμάτων και επαναγορών ιδίων μετοχών, καθώς και εάν θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις για ενδιάμεση διανομή. Για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες, οι αναλυτές αναμένουν ότι ο όμιλος Eurobank θα συνεχίσει να επωφελείται από τη γεωγραφική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της, ιδιαίτερα στην Κύπρο και τη Βουλγαρία, διατηρώντας υψηλή οργανική κερδοφορία. Ο όμιλος Alpha Bank εκτιμάται ότι θα εμφανίσει περαιτέρω ενίσχυση της οργανικής κερδοφορίας και της πιστωτικής επέκτασης, με την αγορά να αναζητά πιθανή αναβάθμιση των στόχων για τις διανομές. Η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να επιβεβαιώσει ότι η στρατηγική της μετά την εξυγίανση του ισολογισμού μετατοπίζεται πλέον στη διατηρήσιμη δημιουργία κεφαλαίου και στις αυξημένες αποδόσεις προς τους μετόχους. Η Εθνική Τράπεζα θα συνεχίσει να εμφανίζει από τους ισχυρότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη, διατηρώντας σημαντική ευελιξία στις διανομές. Στο πρώτο τρίμηνο είχε ήδη παρουσιάσει υψηλή κερδοφορία, RoTE άνω του 15% και περαιτέρω αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων.

Αισιόδοξοι οι αναλυτές για την μετέπειτα πορεία

Στην έκθεση για τις ελληνικές τράπεζες το 2026 ο οίκος Scope Ratings εκτιμά ότι ο κλάδος εισέρχεται σε περίοδο σταθερών προοπτικών , με ανθεκτική κερδοφορία, βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού και ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση. Η μείωση των επιτοκίων αναμένεται να περιορίσει τα έσοδα από τόκους, αλλά η πιστωτική επέκταση και η αύξηση των προμηθειών θα στηρίξουν τα αποτελέσματα. Για την Τράπεζα Κύπρου, οι αναλυτές συνεχίζουν να αναμένουν ισχυρά αποτελέσματα εξαμήνου, με έμφαση: στη διατήρηση υψηλής οργανικής κερδοφορίας, στην αύξηση των χορηγήσεων, στο χαμηλό κόστος πιστωτικού κινδύνου, στην υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, και στη δυνατότητα για περαιτέρω διανομές κερδών προς τους μετόχους. Η επενδυτική τράπεζα UBS παραμένει θετική για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, εκτιμώντας ότι η κερδοφορία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων.