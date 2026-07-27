Η δημιουργία ενός ενιαίου μηχανισμού ταχείας αντίδρασης για τη διαχείριση σοβαρών οδικών συμβάντων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας τέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστα Φυτιρή.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή την πολύωρη διακοπή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, μετά την ανατροπή φορτηγού οχήματος, και την ανάγκη για ταχύτερη και καλύτερα συντονισμένη διαχείριση ανάλογων περιστατικών.

Αμέσως μετά το περιστατικό, με οδηγίες του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, εκπονήθηκε το Ειδικό Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο «ΝΕΣΤΩΡ», το οποίο παρουσιάστηκε και συζητήθηκε κατά τη σημερινή σύσκεψη. Στόχος του είναι ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, η ταχύτερη κινητοποίηση του αναγκαίου προσωπικού και εξοπλισμού και η ασφαλής αποκατάσταση της κυκλοφορίας στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

Στην εφαρμογή του θα εμπλέκονται, ανάλογα με το περιστατικό, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, η Πολιτική Άμυνα, οι Επαρχιακές Διοικήσεις, καθώς και εξειδικευμένοι ιδιωτικοί φορείς όπου απαιτείται.

Βασική πρόνοια είναι η άμεση κινητοποίηση των αναγκαίων υπηρεσιών και μέσων από τα πρώτα λεπτά ενός σοβαρού συμβάντος, ώστε οι ενέργειες διάσωσης, ασφάλισης της περιοχής, απομάκρυνσης οχημάτων ή φορτίων, καθαρισμού του οδοστρώματος και διαχείρισης της κυκλοφορίας να εκτελούνται συντονισμένα, με στόχο τον περιορισμό στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό του χρόνου διακοπής της κυκλοφορίας.

Έμφαση δίδεται επίσης στην άμεση διαθεσιμότητα του αναγκαίου εξοπλισμού και μέσων, περιλαμβανομένου, όπου απαιτείται, εξειδικευμένου εξοπλισμού από τον ιδιωτικό τομέα.

Παράλληλα, σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αφορά τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την έγκαιρη και συνεχή ενημέρωση των πολιτών για τις επηρεαζόμενες διαδρομές, τις εναλλακτικές επιλογές και την πορεία αποκατάστασης της κυκλοφορίας.

Οι αρμόδιοι φορείς είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν επί του Σχεδίου και να ανταλλάξουν απόψεις ως προς την εφαρμογή του. Το «ΝΕΣΤΩΡ» θα αποσταλεί άμεσα σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για τυχόν παρατηρήσεις και εισηγήσεις, ώστε να ακολουθήσει η οριστικοποίησή του και να τεθεί σε εφαρμογή.