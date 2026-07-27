Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας που θα συνεδριάσει στις 15 Οκτωβρίου παραπέμφθηκε ο 22χρονος από τη Σρι Λάνκα, ο οποίος μαχαίρωσε 7 φορές τον 33χρονο συγκάτοικό του στην Αραδίππου τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας. Ο κατηγορούμενος θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης του. Σ’ ό,τι αφορά στον 33χρονο ομοεθνή του που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία η κατάσταση της υγείας του έχει σταθεροποιηθεί και έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για απόπειρα φόνου, πράξεις που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και τραυματισμό.

Θύτης και θύμα διέμεναν στο ίδιο σπίτι στην Αραδίππου. Το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου είχαν μεταβεί με τρίτο πρόσωπο στα Λιβάδια Λάρνακας και κατανάλωσαν ποσότητες αλκοολούχων ποτών. Τριάντα λεπτά μετά τα μεσάνυκτα επέστρεψαν στο σπίτι τους και άρχισαν να τσακώνονται στον εξωτερικό χώρο, σύμφωνα με μαρτυρία που εξασφάλισαν οι ανακριτές του Αστυνομικού Σταθμού Αραδίππου. Ο άγριος καυγάς συνεχίστηκε και μέσα στο σπίτι µε αποτέλεσμα ο 22χρονος ν’ αρπάξει δύο μαχαίρια από την κουζίνα και να τραυματίσει τον 33χρονο σε πολλά σημεία του σώματός του. Συγκεκριμένα φέρεται να τον μαχαίρωσε δύο φορές στον θώρακα, τρεις στο αριστερό χέρι, μία στην κοιλιακή χώρα και μία στη δεξιά παλάμη.

Ο τραυματίας είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας και ακολούθως διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του. Ο 22χρονος είχε εγκαταλείψει τη σκηνή και συνελήφθη δύο ώρες αργότερα από μέλη της Αστυνομίας Λάρνακας. Ανακρινόμενος είχε αναφέρει πως με το θύμα είναι φίλοι και πως πρόκειται για το πρόσωπο που τον τραυμάτισε.