Δεν παραδέχεται ενοχή ο 36χρονος από το Καμερούν, ο οποίος συνελήφθη τον περασμένο Μάρτιο για την απαγωγή δύο γυναικών αφρικανικής καταγωγής που διαμένουν σε διαμέρισμα στη Λάρνακα, τις οποίες φέρεται ν’ απειλούσε με μαχαίρι. Ο κατηγορούμενος είχε παραπεμφθεί σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας και σήμερα απάντησε μη παραδοχή στις 11 κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Το δικαστήριο όρισε την έναρξη της ακρόασης της υπόθεσης για τις 12 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε ο 36χρονος θα παραμείνει υπό κράτηση.

Ο 36χρονος αντιμετωπίζει έντεκα κατηγορίες που αφορούν σε αρπαγή/απαγωγή ατόμων με σκοπό τον περιορισμό τους, αρπαγή/απαγωγή με σκοπό την πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, απειλή βιαιοπραγίας, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, άσκηση ψυχολογικής βίας, μαχαιροφορία και παράνομη είσοδο.

Το πρωτοφανές περιστατικό είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση σε περιοχή της Λάρνακας το απόγευμα της 25ης Μαρτίου, αφού εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια δεκάδων περιοίκων. Συγκεκριμένα ο κατηγορούμενος βγήκε στο μπαλκόνι με μαχαίρι και σύμφωνα με τις μαρτυρίες απειλούσε με αυτό τις δύο γυναίκες.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 3:30 το απόγευμα από πολίτη και τέθηκε σε συναγερμό. Πρώτα έφτασαν στη σκηνή μέλη της ΑΔΕ Λάρνακας που απέκλεισαν την περιοχή, ενώ επιστρατεύτηκαν διαπραγματευτές από τη Λευκωσία, καθώς και μέλη του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού. Ο δράστης συνέχισε να φωνάζει και να απειλεί τις γυναίκες, ενώ σε κάποια στιγμή φέρεται να έβαλε το μαχαίρι στον λαιμό της μίας, η οποία βρισκόταν στο έδαφος.

Οι διαπραγματευτές έπεισαν τον δράστη ν’ απελευθερώσει τη μία γυναίκα, ενώ στη συνέχεια διασώθηκε και η άλλη. Ακολούθως φόρεσαν χειροπέδες στον 36χρονο. Οι δύο γυναίκες είχαν μεταφερθεί με επιπόλαια τραύματα και σε κατάσταση σοκ στο Νοσοκομείο Λάρνακας και αφού έτυχαν των πρώτων βοηθειών έλαβαν εξιτήριο.