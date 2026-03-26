Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας ο 36χρονος από το Καμερούν, ο οποίος χθες το απόγευμα εισέβαλε στο σπίτι δύο γυναικών και απειλούσε να τις σκοτώσει με μαχαίρι. Έπειτα από διαπραγματεύσεις που διήρκησαν πάνω από δύο ώρες, το περιστατικό έληξε με επιτυχία καθώς οι διαπραγματευτές της Αστυνομίας κατάφεραν να απελευθερώσουν τις δύο γυναίκες, που είναι επίσης από το Καμερούν.

Ο 36χρονος αντιμετωπίζει αδικήματα που αφορούν σε αρπαγή/απαγωγή προσώπων με σκοπό των περιορισμό τους, αρπαγή/απαγωγή με σκοπό την πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, απειλή βιαιοπραγίας, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, άσκηση ψυχολογικής βίας, μαχαιροφορία και παράνομη είσοδο. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που συνέλεξε το ΤΑΕ Λάρνακας, ο 36χρονος είχε γνωρίσει τις δύο συμπατριώτισσές του πριν από λίγους μήνες και χθες έσπευσε σε αλλοπρόσαλλη κατάσταση στο σπίτι τους στην οδό Συνεργατισμού, που βρίσκεται κοντά στο κέντρο της Λάρνακας. Σε κάποια στιγμή, όπως ανέφεραν προφορικά οι δύο γυναίκες, άρπαξε μαχαίρι από το σπίτι και άρχισε να φωνάζει και να τις απειλεί.

Στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση, αφού οι φωνές του αλλοδαπού ακούγονταν σε όλη τη γειτονιά. Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 3:30 χθες το απόγευμα και τέθηκε σε κόκκινο συναγερμό. Πρώτα έφτασαν στη σκηνή μέλη της ΑΔΕ Λάρνακας που απέκλεισαν την περιοχή, ενώ επιστρατεύτηκαν διαπραγματευτές από τη Λευκωσία, καθώς και μέλη του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού, που κρύφτηκαν στην περιοχή αναμένοντας οδηγίες. Ο δράστης συνέχισε να φωνάζει και να απειλεί τις γυναίκες, ενώ σε κάποια στιγμή έβαλε το μαχαίρι στον λαιμό της μίας που έπεσε στο έδαφος. Αξιωματικός του ΤΑΕ Λάρνακας έπεισε τον δράστη να απελευθερώσει τη μία γυναίκα, ενώ στη συνέχεια διασώθηκε και η άλλη. Ο 36χρονος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, καθώς συνέχισε να βρίσκεται σε έξαλλη κατάσταση. Οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν με επιπόλαια τραύματα και σε κατάσταση σοκ στο Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου αφού έτυχαν των πρώτων βοηθειών έλαβαν εξιτήριο.

Σημειώνεται πως μετά τη λήξη του περιστατικού οι περίοικοι άρχισαν να χειροκροτούν τα μέλη της Αστυνομίας που συνέβαλαν στη διάσωση των δύο γυναικών, που ζουν και εργάζονται νόμιμα στην Κύπρο. Ο αλλοδαπός, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέχρι στιγμής δεν έχει αναφέρει γιατί απειλούσε τις δύο γυναίκες. Είπε, ωστόσο, πως είναι άστεγος και πως παλαιότερα εργαζόταν στην ελ. Αμμόχωστο. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται να βρίσκεται νόμιμα στην Κύπρο.