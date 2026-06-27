Την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι έτοιμη η έκθεση της Αστυνομίας για τις φρουρές των πολιτικών προσώπων και των κρατικών αξιωματούχων, ενώ ήδη ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έδειξε τον δρόμο, ζητώντας αφαίρεση της στατικής φρουράς στην κατοικία του. Η απόφαση, όπως πληροφορούμαστε για μείωση των φρουρών, τόσο στατικών, όσο και συνοδείας είναι ειλημμένη και ο υπουργός Κώστας Φυτιρής αναμένει την έκθεση για την αξιολόγηση κινδύνου για έναν έκαστο των πολιτικών αρχηγών από την Επιτροπή Ασφάλειας της Αστυνομίας, ώστε να πάρει σχετική πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ήδη, όπως έγραψε ο «Φ», έχουν γίνει επιθεωρήσεις σε όλες τις οικίες και τα κτήρια που στεγάζουν τα κόμματα ώστε να υποβληθούν εισηγήσεις για βελτίωση των μέτρων ασφάλειας, ενώ απομένει το μεγάλο ερώτημα κατά πόσον οι πολιτικοί αρχηγοί, τουλάχιστον όσων τα κόμματα εισήλθαν στη Βουλή, θα συνεχίσουν να διαθέτουν φρουρά. Όπως είναι σήμερα η κατάσταση και δεδομένου ότι ουδείς διατρέχει πραγματικό κίνδυνο, οι αστυνομικοί συνοδείας ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο, παρά να παρέχουν ασφάλεια στους αρχηγούς των κομμάτων. Αυτό θέλει ν’ αλλάξει ο υπουργός Δικαιοσύνης και ανάλογα και με τις συστάσεις και εισηγήσεις της Αστυνομίας θα ληφθούν αποφάσεις.

Σημαντικό αριθμό αστυνομικών διαθέτει σήμερα ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, αφού εκτός από τα μέλη της Δύναμης που τον συνοδεύουν υπάρχουν και οι στατικοί φρουροί στην οικία του στη Λεμεσό. Αναμένεται ότι θα υπάρξει μείωση της φρουράς του ή και κατάργηση της στατικής φρούρησης σε συνεννόηση πάντα με τον ίδιο. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και τους αστυνομικούς που διαθέτουν σήμερα πρώην Προέδροι της Βουλής, σύζυγοι πρώην Προέδρων της Δημοκρατίας και οι υπουργοί. Στατική φρουρά διαθέτουν και ορισμένοι κρατικοί αξιωματούχοι (υπουργοί κ.ά.) γι’ αυτό και η αξιολόγηση περιλαμβάνει μέτρα ενίσχυσης της ασφάλειας της οικίας τους ώστε να αφαιρεθεί ο φρουρός.

Η Πρόεδρος της Βουλής παρά τις πρόσφατες απειλές που δέχθηκε διαθέτει την ίδια φρουρά όπως και προηγουμένως, δηλαδή πέντε αστυνομικούς, αφού η ίδια η κ. Αννίτα Δημητρίου είχε ζητήσει με την ανάληψη των καθηκόντων της πριν πέντε χρόνια τη μείωση της φρουράς συνοδείας της. Τις τελικές αποφάσεις θα λάβει το Υπουργικό Συμβούλιο ανάλογα και με την πρόταση που θα παρουσιάσει ο υπουργός Δικαιοσύνης. Η απόφαση που θα ληφθεί θα είναι με πολιτικά, κυρίως κριτήρια και όχι μόνο στη βάση της αξιολόγησης κινδύνου.

Είναι γι’ αυτό και που οι δύο αρχηγοί κομμάτων που εισήλθαν πρόσφατα στη Βουλή, Οδυσσέας Μιχαηλίδης και Φειδίας Παναγιώτου, βρίσκονται σε στάση αναμονής κατά πόσον θα τους παρασχεθούν αστυνομικοί. Η απόφαση θα ληφθεί συνολικά για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, σύμφωνα με τα όσα μας έχουν λεχθεί αρμοδίως.