ΜΙΑ από τις κυριότερες αιτίες των οδικών συγκρούσεων είναι η χρήση των κινητών τηλεφώνων εν ώρα οδήγησης. Αυτό αναφέρεται από τους αρμόδιους, οι οποίο έχουν ενώπιον τους όλα τα στοιχεία.

ΕΙΝΑΙ προφανές πως η ενασχόληση, την ώρα της οδήγησης, με το κινητό τηλέφωνο, είτε αυτό είναι τηλεφωνική επικοινωνία είτε «σερφάρισμα» (!) στο διαδίκτυο, προκαλεί πολλαπλούς κινδύνους. Τίθενται σε κίνδυνο, ο οδηγός- παραβάτης, οι επιβαίνοντες του αυτοκινήτου του, αλλά και όσοι βρίσκονται εκείνη την ώρα στο δρόμο του.

ΕΙΝΑΙ μια νοοτροπία, που αναπτύχθηκε την τελευταία περίοδο και όπως αποδεικνύεται αποτελεί αιτία πρόκλησης πολλών δυστυχημάτων. Μπορεί και πρέπει να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο, το οποίο απασχολεί ήδη τους αρμόδιους.

ΟΠΩΣ συναφώς έχει λεχθεί, από τον υπουργό Μεταφορών, Αλέξη Βαφεάδη, στην πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Μεταφορών της Βουλής, υπό τη νέα της σύνθεση, το επόμενο χρονικό διάστημα το Υπουργείο θα προχωρήσει με την εγκατάσταση καμερών τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες θα αναγνωρίζουν τον οδηγό που θα κρατά κινητό. Αυτή η δράση, όπως συναφώς έχει αναφερθεί, θα είναι πιλοτική. Η επιστράτευση της τεχνολογίας, κατά την άποψη μας, είναι αναγκαία και επιβάλλεται να γίνεται.

ΑΥΤΗ η δράση με τη χρήση τηλεφώνων είναι ενισχυτική των άλλων, όπως το σύστημα φωτοεπισήμανσης, σταθερό και κινητό, που αφορά τον έλεγχο της ταχύτητας. Η λειτουργία του συστήματος αυτού μπορεί να αξιολογηθεί και να κριθεί ως προς την αποτελεσματικότητά του. Είναι σαφές πως το σύστημα, σταθερών και κινητών καμερών, μπορεί να αξιολογηθεί σε συνάρτηση με το πόσο αποτρεπτικά λειτουργούν.

ΣΥΜΦΩΝΑ με τον υπουργό θα ενισχυθούν οι έλεγχοι στα αστικά κέντρα, καθώς, οι περισσότεροι θάνατοι σημειώνονται στις πόλεις. Γι’ αυτό το λόγο, όπως εξήγησε, τα βανάκια καμερών θα «μετατεθούν» από τους αυτοκινητόδρομους και θα μπουν στις πόλεις. Στους αυτοκινητόδρομους θα εγκατασταθούν σταθερές κάμερες στην αρχή και το τέλος, οι οποίες θα υπολογίζουν τον μέσο όρο ταχύτητας των οδηγών, ώστε αν διαπιστωθεί ότι αυτοί έχουν υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας, να καταγγέλλονται.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως λαμβάνονται πολλά μέτρα. Εφαρμόζονται, ελέγχεται η αποτελεσματικότητά τους και αναλόγως είτε ενισχύονται, μετεξελίσσονται είτε εγκαταλείπονται.

Ο ΣΤΟΧΟΣ, ωστόσο, παραμένει ένας: Η μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και ιδιαίτερα των θανατηφόρων. Σε αυτή την προσπάθεια προφανώς και όλοι μπορούν να συμμετάσχουν και να βοηθήσουν σημαντικά. Είναι μια προσπάθεια, που αφορά όλους. Αρμόδιους, υπηρεσίες και πολίτες.