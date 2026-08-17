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Διαχρονικά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της Ναυαγοσωστικής στην Κύπρο. Ο πνιγμός 35χρονης μητέρας στη Λάρνακα, αλλά και τα πολλά περιστατικά διασώσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, επανέφεραν στην επικαιρότητα τα κενά που υπάρχουν στα ωράρια λειτουργίας των ναυαγοσωστικών πύργων, αλλά και την υποστελέχωση που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής, Πόλυς Παλλήκαρος μιλώντας στο philenews, ανέφερε ότι εκεί όπου υπάρχουν ναυαγοσώστες οι πνιγμοί είναι σχεδόν μηδενικοί. «Πρόσφατη περίπτωση είναι η διάσωση που έγινε χθες στην Πάφο, όπου διασώθηκε ένα παιδάκι».

Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι στην Πάφο σημειώθηκε και διάσωση σε παραλία που δεν είχε ναυαγοσώστη. «Ενημερώθηκε ναυαγοσώστης για το περιστατικό, πήγε στο σημείο και έκανε τη διάσωση. Αυτά πρέπει να τα ακούν οι αρμόδιοι, για να καταλάβουν τη δουλειά του ναυαγοσώστη», είπε.

Κλειστοί πύργοι εν μέσω καλοκαιριού

Υπογράμμισε ότι στον κλάδο της ναυαγοσωστικής υπάρχουν δύο προβλήματα. «Εν μέσω καλοκαιριού έχουμε πύργους που είναι κλειστοί. Όμως, στις πλείστες περιπτώσεις, οι πύργοι λειτουργούν μέχρι τις 6:00 το απόγευμα».

Εξήγησε ότι, αν και το Υπουργείο Εσωτερικών προκηρύσσει κανονικά τις θέσεις εργασίας, εντούτοις δεν βρίσκει ενδιαφερόμενους. «Το Υπουργείο είχε παραπληροφορηθεί από τους λειτουργούς του και νόμιζε ότι δεν υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες».

Τόνισε ότι το επάγγελμα του ναυαγοσώστη στην Κύπρο θεωρείται εποχιακό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στον κλάδο. Όπως ανέφερε, το Υπουργείο προκηρύσσει δεκάμηνες, οκτάμηνες, πεντάμηνες, τετράμηνες και τρίμηνες θέσεις. «Κάποιος ο οποίος έχει προσόντα ναυαγοσώστη, γιατί να παραιτηθεί από τη δουλειά του για μια εποχιακή δουλειά;», διερωτήθηκε.

Ποιες λύσεις προτείνουν

Ο κ. Παλλήκαρος σημείωσε ότι η λύση είναι περισσότερες οκτάμηνες και δεκάμηνες, καθώς και μόνιμες θέσεις ναυαγοσωστών.

Όσον αφορά το ωράριο των ναυαγοσωστών, εξήγησε ότι οι πλείστοι πύργοι κλείνουν στις 6:00 το απόγευμα, ενώ υπάρχουν και ορισμένες παραλίες με ναυαγοσωστική κάλυψη μέχρι τις 7:30. «Για να αυξηθούν οι ώρες εργασίας των ναυαγοσωστών, πρέπει να δοθούν οικονομικά κίνητρα. Επίσης, πρέπει να γίνει και ένας διάλογος με τους εργαζόμενους, έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα».

Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι ως Σύνδεσμος έχουν αποστείλει επιστολή από τις αρχές του καλοκαιριού, προκειμένου να εντοπιστούν οι άνεργοι ναυαγοσώστες, να γίνει εκπαίδευση και να αξιολογηθούν. «Προσπαθούμε με εισηγήσεις, ωστόσο δεν λάβαμε καμία απάντηση».

Επιπλέον, ανέφερε ότι το Υπουργείο πρέπει να ανακοινώνει στο κοινό ποιες παραλίες επιβλέπονται από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου. «Συζητάμε για τα ίδια προβλήματα εδώ και 15 χρόνια. Σηκώνω τα χέρια ψηλά».

Ακόμη, ανέφερε ότι οι μόνιμες θέσεις στην επαρχία Αμμοχώστου είναι 50, ενώ από 10 υπάρχουν στην Πάφο, τη Λεμεσό και τη Λάρνακα.

Σχολιάζοντας την τραγωδία που σημειώθηκε στη Λάρνακα, ανέφερε ότι εκεί υπάρχει ζήτημα με τους βράχους. «Δημιουργούνται δύο προβλήματα. Το ρεύμα, που είναι αντίθετο και κουράζει τον κολυμβητή, και το απότομο βάθος που δημιουργείται μεταξύ των βραχονησίδων. Αν δεν ξέρεις κολύμπι, θα πανικοβληθείς και θα πνιγείς».

Τέλος, μίλησε και για τον εξοπλισμό που παρέχεται στους ναυαγοσώστες, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι όλο και καλύτερη χρόνο με τον χρόνο. «Σοβαρό θέμα υπάρχει με τα jet ski. Πρέπει να έχει το 80% των παραλιών».