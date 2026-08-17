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Τουλάχιστον τέσσερα χρόνια και επενδύσεις ύψους 15 δισ. δολαρίων αναμένεται να απαιτήσει ο σχεδιαζόμενος πετρελαϊκός αγωγός που θα συνδέει το Ιράκ με τις ακτές της Συρίας, προσφέροντας στη Βαγδάτη εναλλακτική οδό εξαγωγών πέραν των Στενών του Ορμούζ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι και στελέχη της ενεργειακής βιομηχανίας παρουσιάζουν το έργο ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη μείωση της εξάρτησης από τα Στενά, τα οποία έχουν κλείσει σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν.

Κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει η Chevron προσφέρει αρχική στήριξη για την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας. Ωστόσο, δύο πηγές που συμμετέχουν άμεσα στο έργο ανέφεραν στο Reuters ότι η υλοποίησή του θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο από ό,τι αρχικά υπολογιζόταν, καθώς θα χρειαστεί να κατασκευαστούν εξ ολοκλήρου νέες υποδομές.

«Τα επόμενα δύο χρόνια, τα Στενά θα καταστούν άνευ σημασίας. Θα είναι απλώς ακόμη ένας θαλάσσιος δρόμος», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Πριν από τη σύγκρουση, μέσω των Στενών του Ορμούζ διακινούνταν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον Μπέσεντ, ποσοστό μεταξύ 50% και 70% αυτών των εξαγωγών θα μεταφέρεται στο μέλλον μέσω υπόγειων αγωγών.

Σοβαρό πλήγμα για τις εξαγωγές του Ιράκ

Το Ιράκ συγκαταλέγεται στις χώρες που επηρεάστηκαν περισσότερο από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Πριν από τον πόλεμο, η χώρα εξήγαγε περίπου 3,6 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, κυρίως μέσω τερματικών σταθμών στον Κόλπο, κοντά στη Βασόρα. Τον Ιούλιο, όμως, μετέφερε συνολικά μόλις 35,5 εκατ. βαρέλια μέσω των Στενών, σύμφωνα με την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία SOMO.

Η Βαγδάτη επιδιώκει πλέον να αποκτήσει πρόσβαση στη Μεσόγειο μέσω της Συρίας, περιορίζοντας την εξάρτησή της από μία θαλάσσια δίοδο η οποία είναι εκτεθειμένη σε γεωπολιτικές και στρατιωτικές κρίσεις.

Δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ο παλαιός αγωγός

Υφίσταται ήδη αγωγός που συνδέει την περιοχή του Κιρκούκ, στο βόρειο Ιράκ, με το συριακό λιμάνι Μπανιάς στη Μεσόγειο. Ωστόσο, έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από τους πολέμους στο Ιράκ και τη Συρία και δεν χρησιμοποιείται τακτικά από τη δεκαετία του 1980.

Οι πηγές ανέφεραν ότι θα χρειαστεί η κατασκευή ενός εντελώς νέου συστήματος αγωγών, αντί της αποκατάστασης του υφιστάμενου δικτύου.

Τμήμα του νέου αγωγού αναμένεται να ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τη διαδρομή Κιρκούκ-Μπανιάς. Τα τμήματα του παλαιού αγωγού που παραμένουν άθικτα, όμως, δεν είναι συμβατά με τις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Το έργο προβλέπει ένα ολοκληρωμένο σύστημα μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο θα συνδέει τα νότια και βόρεια κοιτάσματα του Ιράκ με κεντρικό κόμβο στη Χαντίθα, στο δυτικό τμήμα της χώρας. Από εκεί, ο αγωγός θα συνεχίζει μέσω Συρίας προς τη Μπανιάς.

Δυναμικότητα δύο εκατ. βαρελιών την ημέρα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χαιρετίσει την προοπτική αποκατάστασης και ανακατασκευής της ενεργειακής σύνδεσης Ιράκ-Συρίας. Σύμφωνα με τις αμερικανικές εκτιμήσεις, ο νέος αγωγός θα μπορεί αρχικά να μεταφέρει δύο εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως.

Η δυναμικότητα αυτή θα είναι υπερπολλαπλάσια εκείνης του παλαιού αγωγού, ο οποίος μπορούσε να μεταφέρει περίπου 300.000 βαρέλια ημερησίως. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχούσε σε λιγότερο από το ένα δέκατο των ιρακινών εξαγωγών μέσω των Στενών του Ορμούζ πριν από τον πόλεμο.

Το Ιράκ έχει παράλληλα επανεκκινήσει τις εξαγωγές από τα κοιτάσματα του Κιρκούκ μέσω αγωγού προς το τουρκικό λιμάνι Τσεϊχάν. Η στοχευμένη δυναμικότητα της συγκεκριμένης διαδρομής ανέρχεται σε περίπου 250.000 βαρέλια ημερησίως.

Τα εμπόδια στο τετραετές χρονοδιάγραμμα

Οι εργασίες για τον αγωγό Ιράκ-Συρίας υπολογίζεται ότι θα διαρκέσουν περίπου τέσσερα χρόνια. Το χρονοδιάγραμμα, ωστόσο, ενδέχεται να επιμηκυνθεί περαιτέρω.

Μεταξύ των πρόσθετων εργασιών που μπορεί να απαιτηθούν περιλαμβάνονται η απομάκρυνση παλαιών υποδομών και η εξασφάλιση νέων δικαιωμάτων χρήσης γης από τη νέα διοίκηση της Συρίας.

Τα συγκεκριμένα ζητήματα, σε συνδυασμό με την ανάγκη χρηματοδότησης ενός έργου αξίας τουλάχιστον 15 δισ. δολαρίων, αναδεικνύουν τις τεχνικές, οικονομικές και πολιτικές δυσκολίες του εγχειρήματος.

Μελέτες από Chevron και καταριανές εταιρείες

Συρία και Ιράκ έχουν υπογράψει ξεχωριστά μνημόνια κατανόησης με κοινοπραξία που αποτελείται από τη Chevron, την TI Capital και την καταριανή UCC Holding.

Η κοινοπραξία θα πραγματοποιήσει τεχνικές και οικονομικές μελέτες για την προετοιμασία του έργου. Στέλεχος της Chevron ανέφερε ότι ο αγωγός θα μπορούσε να προσφέρει στο Ιράκ «μία ακόμη οδό πρόσβασης στην αγορά» μέσω της Μεσογείου.

Οποιοσδήποτε νέος αγωγός θα πρέπει επίσης να συνδεθεί με τα κοιτάσματα West Qurna 2 και Nassiriya στο νότιο Ιράκ, στα οποία η Chevron βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να εισέλθει.

Η εταιρεία πρέπει να ολοκληρώσει τις τεχνικές μελέτες προτού καθοριστεί εάν ο υφιστάμενος αγωγός θα ανακατασκευαστεί, θα επεκταθεί ή θα αντικατασταθεί πλήρως.

Δεν έχουν ακόμη δοθεί οριστικές εκτιμήσεις για τη μελλοντική εξαγωγική δυναμικότητα. Στέλεχος της Chevron επισήμανε ότι σε έργα αυτού του μεγέθους η πλήρης δυναμικότητα δεν είναι συνήθως διαθέσιμη από την πρώτη ημέρα λειτουργίας.

Capital.gr