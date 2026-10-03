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Κατέρρευσε στον Ειρηνικό Ωκεανό η εμβληματική Hōlei Sea Arch στη Χαβάη, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους φυσικούς σχηματισμούς του Μεγάλου Νησιού, έπειτα από περίπου 550 χρόνια παρουσίας στην απόκρημνη ακτογραμμή της περιοχής.

Η εντυπωσιακή αψίδα, ύψους περίπου 27,4 μέτρων, βρισκόταν στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης και αποτελούσε ένα από τα πιο δημοφιλή και πολυφωτογραφημένα σημεία της περιοχής.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ (NPS), η Hōlei Sea Arch ήταν ακόμη όρθια στις 23 Σεπτεμβρίου, ενώ έως το βράδυ της 27ης Σεπτεμβρίου είχε πλέον καταρρεύσει. Η ακριβής στιγμή της κατάρρευσης δεν έχει προσδιοριστεί. Η κατάρρευση δεν αποτέλεσε κεραυνό εν αιθρία για τις Αρχές, καθώς η περιοχή γύρω από την αψίδα παρουσίαζε σημάδια αστάθειας εδώ και χρόνια.

Ήδη από τον Ιανουάριο του 2020 είχαν εμφανιστεί νέες ρωγμέςστους βράχους, με αποτέλεσμα να κλείσει το αρχικό σημείο παρατήρησης και να δημιουργηθεί νέο, σε μεγαλύτερη απόσταση από την άκρη του γκρεμού.

Η NPS είχε προειδοποιήσει από το 2021 ότι η θαλάσσια αψίδα αποτελούσε έναν εντυπωσιακό αλλά προσωρινό γεωλογικό σχηματισμό και ότι τελικά θα κατέρρεε στη θάλασσα. Ένα μεγάλο τμήμα της αψίδας είχε αποκολληθεί ήδη το 2022, ενώ η παράκτια περιοχή είχε επηρεαστεί και από τους σεισμούς που συνδέονταν με την έκρηξη του Κιλαουέα το 2018 και την κατάρρευση της κορυφής του ηφαιστείου.

Η κατάρρευση σημειώθηκε την περίοδο κατά την οποία το πάρκο είχε κλείσει προσωρινά λόγω της τροπικής καταιγίδας Nolo.

Η NPS δεν έχει επιβεβαιώσει ότι η καταιγίδα ή ο έντονος κυματισμός που τη συνόδευσε προκάλεσαν την κατάρρευση. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο σχηματισμός είχε ήδη παρουσιάσει σοβαρά προβλήματα σταθερότητας και η τελική κατάρρευση συνέβη μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Μετά την κατάρρευση, οι Αρχές κάλεσαν τους επισκέπτες να μην πλησιάζουν την περιοχή, καθώς οι απόκρημνοι βράχοι παραμένουν ασταθείς και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πτώσης και κατάρρευσης προς τον ωκεανό.

Η Hōlei Sea Arch είχε δημιουργηθεί από τη μακροχρόνια δράση των κυμάτων πάνω στα ηφαιστειακά πετρώματα. Η εξαφάνισή της αποτελεί ακόμη μία φυσική μεταβολή στην άγρια ακτογραμμή του Εθνικού Πάρκου Ηφαιστείων της Χαβάης. Όπως είχε επισημάνει η NPS, καθώς οι γκρεμοί υποχωρούν σταδιακά προς την ενδοχώρα, νέοι γεωλογικοί σχηματισμοί μπορούν να δημιουργηθούν στη θέση εκείνων που χάνονται.

protothema.gr