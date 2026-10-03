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Σοβαρές είναι οι ζημιές που αφήνει πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη, με τις εικόνες από τις πληγείσες περιοχές να αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις, δρόμοι καλυμμένοι από λάσπη και φερτά υλικά, κατολισθήσεις και αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά συνθέτουν την εικόνα, κυρίως στην περιοχή της Ιεράπετρας.

Η δυσκολότερη κατάσταση καταγράφεται στους παραλιακούς οικισμούς ανατολικά της Ιεράπετρας. Από τα Φέρμα και την Αγία Φωτιά μέχρι τα Αχλιά, τον Κουτσουρά και τον Μακρύ Γιαλό, οι μεγάλες ποσότητες νερού μετέτρεψαν δρόμους σε χειμάρρους, παρασύροντας οχήματα και κατεβάζοντας πέτρες, χώματα και μεγάλους όγκους φερτών υλικών.

Στην Αχλιά, μάλιστα, οι ορμητικοί χείμαρροι παρέσυραν αυτοκίνητα μέχρι τη θάλασσα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας 23 άνθρωποι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από αυτοκίνητα ή σπίτια, ενώ η Πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από σπίτια, υπόγεια, ισόγεια και επαγγελματικούς χώρους.

Κλείσιμο

Στον Κουτσουρά και τον Μακρύ Γιαλό, κάτοικοι είδαν τα νερά να εισβάλλουν στις περιουσίες τους, ενώ ανάλογα προβλήματα καταγράφηκαν και σε άλλα σημεία της ανατολικής πλευράς του Δήμου.

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές και στο οδικό δίκτυο. Σε αρκετά σημεία η κυκλοφορία δυσκολεύεται από τις ποσότητες λάσπης, τις πέτρες και τα φερτά υλικά που κατέβασαν τα νερά, ενώ από το πρωί επιχειρούν συνεργεία και μηχανήματα για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση της πρόσβασης.

Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας

Την ίδια ώρα, τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη συνεχίζονται. Σύμφωνα με τη νέα επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη έως νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου, με κόκκινη προειδοποίηση.

Από αργά το απόγευμα του Σαββάτου και έως το πρωί της Κυριακής τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν κατά διαστήματα, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται επίσης στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων από το μεσημέρι του Σαββάτου έως και το μεσημέρι της Κυριακής. Παράλληλα, στο Αιγαίο αναμένονται έως το απόγευμα του Σαββάτου πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, έντασης 8 με 9 μποφόρ.

Συνεχίζονται τα μηνύματα από το 112

Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί συνεχώς τους πολίτες προκειμένου να είναι προσεκτικοί και να βρίσκονται σε ετοιμότητα στέλνοντας μηνύματα από το 112.

Η τελευταίες ειδοποιήσεις αφορούν τον Δήμο Αμαρίου και τον Δήμο Ιεράπετρας όπου οι Αρχές καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στον Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνου.

Στις 11:55 το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου εστάλη νέο μήνυμα του 112, το οποίο προειδοποιούσε τους κατοίκους για έντονα καιρικά φαινόμενα.

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία.

protothema.gr