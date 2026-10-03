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Με δύο αστυνομικούς κυκλοφορεί ο πρόεδρος του ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, μετά τις αλλαγές που αποφασίστηκαν πρόσφατα από την Κυβέρνηση για τις φρουρές των πολιτικών προσώπων. Τις τελευταίες ημέρες εντοπίστηκαν στη Βουλή οι δύο φρουροί του κ. Μιχαηλίδη και όταν ερωτήθηκαν από άλλους βουλευτές, τους ανέφεραν πως ανέλαβαν καθήκοντα.

Αστυνομική φρουρά έχει δικαίωμα να έχει και ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδίας Παναγιώτου, ο οποίος ως ευρωβουλευτής όταν απουσιάζει στο εξωτερικό, οι δύο αστυνομικοί θα αναλαμβάνουν καθήκοντα σε αστυνομικό σταθμό. Ωστόσο, δεν έχει ξεκαθαρίσει, εάν τελικά ο κ. Παναγιώτου θα αξιοποιήσει τους αστυνομικούς για την ασφάλειά του.

Υπενθυμίζεται πως το περασμένο καλοκαίρι ο ευρωβουλευτής με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναζητούσε αστυνομικούς για να στελεχώσουν την προσωπική του φρουρά, κάτι που είχε προκαλέσει την αντίδραση της Αστυνομίας, η οποία με ανακοίνωσή της είχε αναφέρει πως τα μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται μετά από αξιολόγηση και εισήγηση του υπουργού Δικαιοσύνης.

ΜΕΣ