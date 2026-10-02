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Όταν ο Ντέιβ «Ντίνγκερ» Μπελ πάτησε την άμμο, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να σκύψει και να αγγίξει τη στεριά. Χρειάστηκε να τον κρατήσει η σύντροφός του, Τζόρτζι, καθώς τα πόδια του προσπαθούσαν να θυμηθούν πώς είναι να περπατάς κανονικά.

Λίγο αργότερα, στην ακτή του Κιλίφι, στη βόρεια Κένυα, του έδωσαν μια μπύρα.

Former Royal Marine Dave “Dinger” Bell has arrived in Mnarani, Kilifi county, after spending 327 days at sea, having rowed solo from Peru in South America.

He crossed both the Pacific and Indian Oceans during the extraordinary journey, recalling being trailed by sharks. pic.twitter.com/LUmJJfUKHX October 2, 2026

Ήταν 10:15 το πρωί, τοπική ώρα, και ο 54χρονος πρώην πεζοναύτης του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού, είχε μόλις ολοκληρώσει κάτι που ξεκίνησε σχεδόν έναν χρόνο νωρίτερα: 327 συνεχόμενες ημέρες στη θάλασσα, μόνος, χωρίς σκάφος υποστήριξης και χωρίς ανεφοδιασμό, διασχίζοντας τον Ειρηνικό και τον Ινδικό Ωκεανό.

Είχε φύγει από τις ακτές του Περού στις 9 Νοεμβρίου 2025. Από τότε δεν είχε ξαναπατήσει στεριά.

«Η τελευταία εβδομάδα ήταν απίστευτη. Ήμουν ο πιο ήρεμος που έχω υπάρξει ποτέ στη ζωή μου», είπε μετά την άφιξή του.

«Δεν έχω κατέβει από αυτό το σκάφος από τις 9 Νοεμβρίου του 2025. Αυτή είναι η πρώτη φορά που αγγίζω στεριά».

Η διαδρομή που ολοκλήρωσε ξεπερνά τα 15.000 ναυτικά μίλια, δηλαδή περίπου 28.000 χιλιόμετρα, ενώ οι προηγούμενοι υπολογισμοί για ολόκληρη την αποστολή την τοποθετούσαν περίπου στα 17.500 μίλια, ανάλογα με τον τρόπο μέτρησης της πορείας.

Από το Περού στην Αφρική

Ο Μπελ ξεκίνησε από τη Λίμα με αρχικό σχέδιο να διασχίσει τον Ειρηνικό και να φτάσει μέχρι τον Μαυρίκιο. Είχε όμως αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει, ανάλογα με την κατάσταση του ίδιου, του σκάφους και των καιρικών συνθηκών.

Και τελικά συνέχισε.

Αφού πέρασε τον Ειρηνικό, διέσχισε τη Θάλασσα των Κοραλλιών, πέρασε από τον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο και τα στενά του Τόρες, κινήθηκε κατά μήκος της βόρειας ακτής της Αυστραλίας και μπήκε στον Ινδικό Ωκεανό.

Αντί να σταματήσει στον Μαυρίκιο, πρόσθεσε περίπου 1.000 μίλια στην περιπέτεια και συνέχισε προς την ανατολική Αφρική.

Το αποτέλεσμα ήταν μια διαδρομή από τη Νότια Αμερική μέχρι την Κένυα, με δύο τεράστιους ωκεανούς ανάμεσα στην αφετηρία και τον τερματισμό.

Το σκάφος του, μήκους περίπου 8,3 μέτρων, είναι κατασκευασμένο από ανθρακονήματα. Ο Μπελ έφυγε έχοντας μαζί του τρόφιμα και εξοπλισμό για περίπου 350 ημέρες και βασίστηκε σε ηλιακούς συλλέκτες, αυτόματο πιλότο και τον δικό του εξοπλισμό για την παραγωγή πόσιμου νερού και ηλεκτρικής ενέργειας.

Το πιο δύσκολο πράγμα ήταν να… μην κωπηλατεί

Κι όμως, η μεγαλύτερη ψυχολογική δοκιμασία δεν ήταν απαραίτητα μια καταιγίδα.

Ήταν το αντίθετο.

Ο Μπελ αναγκάστηκε να σταματήσει να κωπηλατεί για περίπου οκτώ εβδομάδες, ενώ διέσχιζε τον Νότιο Ειρηνικό, ώστε να μην φτάσει στη Θάλασσα των Κοραλλιών την περίοδο των κυκλώνων.

«Ήμουν πολύ γρήγορος, οπότε έπρεπε να επιβραδύνω», εξήγησε.

Το να βρίσκεται μόνος, στη μέση ενός ωκεανού, γνωρίζοντας ότι έχει μπροστά του ακόμη επτά, οκτώ ή και εννέα μήνες, αλλά να μην μπορεί να κωπηλατεί, ήταν σύμφωνα με τον ίδιο ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που είχε αντιμετωπίσει ποτέ ψυχολογικά.

Και δεν ήταν η μοναδική φορά που η θάλασσα τού υπενθύμισε ότι εκείνος δεν είχε τον τελευταίο λόγο.

Στη Θάλασσα των Κοραλλιών το σκάφος ανατράπηκε σε ένα βίαιο χτύπημα των κυμάτων, με αποτέλεσμα να μπει νερό στο εσωτερικό και να προκληθούν ζημιές στα ηλεκτρικά συστήματα. Ο ίδιος υπέστη πληγές από το αλάτι και χρειάστηκε αντιβίωση. Σε άλλο τμήμα της διαδρομής, στα στενά του Τόρες, έφτασε να κωπηλατεί έως και 16 ώρες την ημέρα για συνεχόμενες ημέρες.

Κάποια στιγμή, μάλιστα, η θάλασσα του έδειξε και μια διαφορετική πλευρά της.

Καρχαρίες άρχισαν να ακολουθούν το σκάφος του για εβδομάδες.

«Με παρακολουθούσαν για εβδομάδες – οένας από τη μία πλευρά και ο άλλος από την άλλη. Και εγώ κωπηλατούσα για μέρες έτσι», περιέγραψε.

«Πλήρης αισθητηριακή υπερφόρτωση»

Το πιο παράξενο κομμάτι της επιστροφής στη στεριά, πάντως, δεν ήταν μόνο η συγκίνηση.

Ήταν το ίδιο το περπάτημα.

Πριν φτάσει στην Κένυα, ο Μπελ είχε περιγράψει σε βίντεό του την ανυπομονησία του να βγει από το σκάφος, αλλά και την περίεργη αίσθηση ότι θα έπρεπε ξαφνικά να προσαρμοστεί ξανά σε έναν κόσμο που για σχεδόν έναν χρόνο είχε πάψει να αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς του.

Περίμενε ότι θα ένιωθε «πλήρη αισθητηριακή υπερφόρτωση» όταν θα πατούσε στη στεριά.

Και όταν τελικά έφτασε η στιγμή, χρειάστηκε πράγματι στήριξη για τα πρώτα του βήματα.

Το ίδιο το γεγονός ότι έφτασε νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό είχε μια μικρή ειρωνεία: στο σκάφος υπήρχαν ακόμη τρόφιμα για περίπου 20 επιπλέον ημέρες.

Ένας χρόνος μέσα σε μία βάρκα

Για να αντέξει τη μονοτονία, ο Μπελ άκουγε podcasts και audiobooks, ενώ επικοινωνούσε με τους ανθρώπους στην ξηρά κυρίως μέσω φωνητικών μηνυμάτων.

Σε ένα τέτοιο μήνυμα, που είχε ηχογραφήσει στον Ινδικό Ωκεανό για το BBC Radio Solent, είχε περιγράψει την απόφαση να ξεκινήσει ως αποτέλεσμα ενός «συντριπτικού αισθήματος περιέργειας».

Η σκέψη ότι κάτι τέτοιο μπορεί να ήταν εφικτό είχε μπει στο μυαλό του και, όπως είπε, δεν μπορούσε πλέον να την αφήσει στην άκρη.

Από το «δεν θα το ξανακάνω» σε 327 ημέρες στη θάλασσα

Το 2021 είχε ήδη διασχίσει τον Ατλαντικό, κωπηλατώντας από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Νιούλιν της Κορνουάλης. Τότε είχε περάσει 119 ημέρες στη θάλασσα και είχε δηλώσει ότι δεν ήθελε να ξανακάνει κάτι παρόμοιο.

Πέντε χρόνια αργότερα, βρέθηκε να κάνει κάτι πολλαπλάσιο σε διάρκεια.

Η διαφορά ήταν ότι η τεχνολογία είχε προχωρήσει: ελαφρύτερα σκάφη, πιο αποδοτικά ηλιακά πάνελ και καλύτερα συστήματα αυτόματου πιλότου έκαναν το εγχείρημα πιο ρεαλιστικό από ό,τι θα ήταν παλαιότερα.

«Δεν το κάνω για να γίνω επαγγελματίας τυχοδιώκτης»

Ο Μπελ, ο οποίος υπηρέτησε επί 20 χρόνια στο βρετανικό πολεμικό ναυτικό, δεν φαίνεται πάντως να έχει σχέδια να μετατρέψει την περιπέτεια σε επαγγελματική καριέρα.

Πριν από την ολοκλήρωση του ταξιδιού έλεγε ότι ανυπομονούσε να επιστρέψει στην κανονική ζωή, να περάσει χρόνο με την Τζόρτζι (τη σύζυγό του) και να ασχοληθεί με το σπίτι του.

«Δεν προσπαθώ να δημιουργήσω προφίλ, να ξεκινήσω επιχείρηση ή καριέρα ως ομιλητής. Το κάνω πραγματικά για να δω αν μπορεί να γίνει», είχε πει.

Η περιπέτεια, όμως, είχε και έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό πέρα από την προσωπική πρόκληση.

Ο Μπελ συγκέντρωνε χρήματα για τη Rock2Recovery, μία βρετανική οργάνωση που στηρίζει στρατιωτικούς, βετεράνους, εργαζόμενους στις υπηρεσίες άμεσης επέμβασης και τις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του επαγγελματικού άγχους και του μετατραυματικού στρες.

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδρομής είχαν συγκεντρωθεί πάνω από 110.000 λίρες για την οργάνωση.

skai.gr