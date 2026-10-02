Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Πρόταση ώστε όλα τα οργανωμένα σώματα του ΔΗΣΥ να υπογράψουν όλες τις υποψηφιότητες ως ένδειξη ενότητας της παράταξης, κατέθεσε μόλις τώρα στο Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού η Αννίτα Δημητρίου.

Η πρόταση αφορά ουσιαστικά την υπογραφή όλων των υποψηφιοτήτων από βουλευτές, Πολιτικό Γραφείο και άλλα σύνολα, ως μήνυμα ενότητας και για να μην υπάρχουν σκιές γύρω από τα χρονοδιαγράμματα.

Στην πρώτη τοποθέτηση της η πρόεδρος του κόμματος είπε πώς η ίδια δεν έχει πρόβλημα, να μετατεθούν τα χρονοδιαγράμματα για τη διαδικασία και τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο αλλά για αυτό θα αποφασίσει το Πολιτικό Γραφείο.

Το Πολιτικό Γραφείο (δεν παρευρίσκεται ο Αβέρωφ Νεοφύτου) καλείται να εξετάσει την εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου για επίσπευση των διαδικασιών επιλογής του υποψηφίου με τον οποίο θα κατέλθει το κόμμα στις προεδρικές εκλογές του 2028. Η πρόταση είναι για υποβολή υποψηφιοτήτων την Τρίτη 13 Οκτωβρίου και εσωκομματικές κάλπες το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, υπάρχουν όμως φωνές ότι το χρονοδιάγραμμα είναι ασφυκτικό.

Πρόταση Δημήτρη Δημητρίου

Ο Δημήτρης Δημητρίου πρότεινε παράταση των διαδικασιών κατά ένα μήνα, ώστε οι εσωκομματικές εκλογές να πραγματοποιηθούν στα μέσα Δεκεμβρίου και όχι στα μέσα Νοεμβρίου, όπως ήταν η αρχική απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου του κόμματος. Την απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου ανέγνωσε ο αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος Ευθύμιος Δίπλαρος.

Πρώτος πήρε τον λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Δημητρίου, ο οποίος πρότεινε την παράταση. Ο Δημήτρης Δημητρίου απηύθυνε έκκληση σε όλους να πέσουν οι τόνοι, να ηρεμήσουν και να βάλουμε τα όπλα παρά πόδας. Σημείωσε πώς η διαδικασία δεν πρέπει να τραβήξει σε βάθος, ωστόσο, όπως είπε, πρέπει να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους υποψηφίους να συλλέξουν τις υπογραφές και να επικοινωνήσουν με όλα τα μέλη του κόμματος.

Ο αντιπρόεδρος του κόμματος Γιάννης Καρούσος, σημείωσε ότι η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει άμεσα και ότι το κόμμα πρέπει να έχει υποψήφιο.

Σύσκεψη Αννίτας – Παμπορίδη

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, πριν από το Πολιτικό Γραφείο πραγματοποιήθηκε σύσκεψη ανάμεσα στην ηγεσία και τον Γιώργο Παμπορίδη. Στη σύσκεψη είχε προσκληθεί και ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος ενημέρωσε μέσω επιστολής ότι απουσιάζει στο εξωτερικό και δεν θα μπορούσε να παρευρεθεί.

Πηγές από την Πινδάρου αναφέρουν πως η σύσκεψη είχε προγραμματιστεί από την αρχή της εβδομάδας με πρωτοβουλία της ηγεσίας.

Ρεύμα για παράταση

Από τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις των μελών, το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι δημιουργείται ρεύμα για μετακίνηση των ημερομηνιών για τις υποψηφιότητες και τις εσωκομματικές εκλογές. Υπέρ της μετακίνησης της ημερομηνίας τοποθετήθηκε και ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης, προτείνοντας όπως η διαδικασία μετακινηθεί τον Δεκέμβριο με Ιανουάριο, όπως ήταν και η αρχική τοποθέτηση της Αννίτας Δημητρίου κατά την έναρξη της συνεδρίας.

Εκτός απροόπτου θα καταθέσει πρόταση για παράταση της προθεσμίας και ο βουλευτής Γιώργος Παμπορίδης, ο οποίος είναι ένας εκ των ενδιαφερόμενων για το χρίσμα. Ο πρώην υπουργός Υγείας εξέφρασε τις προηγούμενες ημέρες προβληματισμό για το κατά πόσο μπορεί ένα άτομο εκτός ηγεσίας να συγκεντρώσει τις 500 υπογραφές από όλες τις επαρχίες αναλογικά, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για υποβολή υποψηφιότητας.

Ευθύμιος Δίπλαρος

Εισήγηση για μεταφορά της ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων και διεξαγωγή των εσωκομματικών εκλογών τον Φεβρουάριο του 2027 έχει ήδη καταθέσει προς την πρόεδρο της παράταξης ο Μάριος Γαβριηλίδης, εκλεγμένο μέλος του Πολιτικού Γραφείου. Η πρόταση του προνοεί επίσης γραπτή συγκατάθεση των υποψηφίων για το χρίσμα ότι θα στηρίξουν ενεργά εκείνον που θα εκλεγεί ενόψει των προεδρικών εκλογών, καθώς και τη διεξαγωγή debates ανάμεσα στους υποψηφίους για το χρίσμα.

Ιωάννης Κασουλίδης και Στέφη Δράκου

Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος Αννίτα Δημητρίου έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα είναι υποψήφια στις εσωκομματικές διαδικασίες. Ο Γιώργος Παμπορίδης εδώ και μήνες έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του και αναμένεται να αποφασίσει τελεσίδικα τις επόμενες ημέρες, στη βάση των προβληματισμών που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Όσο για τον τέως πρόεδρο Αβέρωφ Νεοφύτου, για την ώρα επιμένει να κρατά κλειστά τα χαρτιά του και να παραπέμπει σε σαφείς απαντήσεις όταν οι διαδικασίες του κόμματος κινηθούν επίσημα.

Κυριάκος Κούσιος

Η άποψη του κ. Νεοφύτου για την εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου όσον αφορά τις διαδικασίες, είναι πως «δεν βγαίνουν τα χρονοδιαγράμματα». Ο ίδιος πάντως δεν θα είναι παρών στη σημερινή συνεδρία, λόγω απουσίας του στο εξωτερικό. Το ενδιαφέρον στρέφεται σε τοποθετήσεις από άτομα του περιβάλλοντος του που αναμένεται να συμμετέχουν στη συζήτηση.