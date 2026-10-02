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Υπό τον φόβο μιας ανεπανόρθωτης διάσπασης του κόμματος και στη σκιά του τεταμένου κλίματος συνέρχεται σήμερα στις 17:00 το Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ενώπιον του θα τεθεί η πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου για υποβολή υποψηφιοτήτων την Τρίτη 13 Οκτωβρίου και εσωκομματικές κάλπες το Σάββατο 14 Νοεμβρίου. Χρονοδιάγραμμα για το οποίο έθεσαν ήδη δημόσια ένσταση ή αμφιβολία τόσο ο Γιώργος Παμπορίδης που ενδιαφέρεται να κατέλθει μέσω των διαδικασιών, όσο και ο Αβέρωφ Νεοφύτου που μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει αν η υποψηφιότητα του είναι εντός ή εκτός ΔΗΣΥ.

Όπως όλα δείχνουν, ο Γιώργος Παμπορίδης θα καταθέσει εισήγηση για παράταση των προθεσμιών. Παράλληλα, ολοκληρωμένη εισήγηση έχει ήδη καταθέσει προς την πρόεδρο του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, εκλεγμένο μέλος του Πολιτικού Γραφείου. Η πρόταση προνοεί, ανάμεσα σε άλλα, τη μεταφορά της ημερομηνίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και τη διεξαγωγή εκλογών τον Φεβρουάριο του 2027.

Τα σενάρια είναι δύο. Το Πολιτικό Γραφείο είτε θα επικυρώσει την πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, είτε θα πατήσει φρένο και θα την αλλάξει, στη βάση εισηγήσεων που θα τεθούν στο τραπέζι. Οι ενδείξεις φαίνεται για την ώρα να ευνοούν την έγκριση της πρότασης για επίσπευση, παρά τις φωνές για το αντίθετο. Στην περίπτωση που απόψε κινηθούν και επίσημα οι διαδικασίες, τα βλέμματα θα στραφούν αυτόματα ξανά στον Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος διεμήνυσε πως μόνο τότε θα δώσει σαφείς απαντήσεις για τη δική του υποψηφιότητα.

Η πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου

Το Εκτελεστικό Γραφείο που συνεδρίασε την περασμένη Τρίτη, λίγο πριν από τη δημοσιογραφική διάσκεψη που παρέθεσε ο κ. Νεοφύτου για παρουσίαση της πολιτικής του πρότασης, αποφάσισε όπως επισπεύσει τις εσωκομματικές διαδικασίες για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Η εξέλιξη ακολούθησε την εξαγγελία υποψηφιότητας από τον τέως πρόεδρο του ΔΗΣΥ την Κυριακή και την ανακοίνωση πρόθεσης την επόμενη μέρα από την τη σημερινή πρόεδρο να διεκδικήσει το χρίσμα του κόμματος.

Η πρόταση για τις ημερομηνίες που καταγράφονται πιο πάνω, συνοδεύτηκε με κάλεσμα από το Εκτελεστικό Γραφείο προς όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν, σε μια διαδικασία που κινείται για πρώτη φορά στην ιστορία και από την οποία θα προκύψει ένας εκλεκτός από ψηφοφορία στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη του ΔΗΣΥ.

Επιπλέον, το Εκτελεστικό Γραφείο κάλεσε όσα στελέχη εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για την υποβολή υποψηφιότητας να επιδείξουν σύνεση, υπευθυνότητα και σεβασμό προς την ιστορία της παράταξης, αποφεύγοντας κάθε λόγο ή ενέργεια που πλήττει άλλον ενδιαφερόμενο ή αμφισβητεί την αφοσίωσή του στις αρχές του κόμματος. Παράλληλα κάλεσε τους εν δυνάμει υποψήφιους να δεσμευθούν δημόσια ότι θα σεβαστούν την ετυμηγορία των μελών και θα στηρίξουν ενεργά εκείνον που θα επιλεγεί.

Προβληματισμός για τα χρονοδιαγράμματα

Όπως προκύπτει από διάφορες δημόσιες τοποθετήσεις καθώς και πληροφορίες από το παρασκήνιο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι το χρονοδιάγραμμα που προτείνει το Εκτελεστικό Γραφείο είναι ασφυκτικό και ως αποτέλεσμα λειτουργεί ενάντια σε πρόσωπα εκτός ηγεσίας που ενδεχομένως να επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα.

Έντονα επικριτικός για την επίσπευση των διαδικασιών εμφανίστηκε ο Γιώργος Παμπορίδης, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει εισήγηση για παράταση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιότητας. Ο πρώην υπουργός Υγείας εξέφρασε τον προβληματισμό του για την προϋπόθεση συγκέντρωσης 500 υπογραφών από όλες τις επαρχίες (αναλογικά) σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, επισημαίνοντας επιπρόσθετα ότι ως βουλευτής και απλό μέλος της παράταξης δεν έχει πρόσβαση στο μητρώο μελών.

Από την πλευρά του ο Αβέρωφ Νεοφύτου ήταν απόλυτος στην τοποθέτηση του την περασμένη Τρίτη στην κρατική τηλεόραση, υποστηρίζοντας ότι «δεν βγαίνουν τα χρονοδιαγράμματα». Κάθετα εναντίον της διαδικασίας εξπρές τάχθηκε τις προηγούμενες μέρες και ο πρώην βουλευτής του κόμματος, Μιχάλης Σοφοκλέους.

Υπεραμύνεται η Πινδάρου

Των κομματικών χειρισμών υπεραμύνθηκαν τις προηγούμενες μέρες ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά και ο εκ των αντιπροέδρων Γιάννης Καρούσος.

Ο πρώτος άσκησε μάλιστα κριτική σε αυτούς που διαμαρτύρονται για ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, αφήνοντας αιχμές για τις δικές τους αποφάσεις να σπέυσουν από νωρίς να ανακοινώσουν υποψηφιότητα ή να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Ο δεύτερος κρατώντας χαμηλότερους τόνους επιχείρησε να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους ελήφθη η συγκεκριμένη απόφαση από το Εκτελεστικό Γραφείο. Όπως ανέφερε, η ηγεσία θέλει τον υποψήφιο να έχει στη διάθεσή του περίπου 16 μήνες για προεκλογική εκστρατεία. Παράλληλα πρόσθεσε ότι θα έχουν τον χρόνο να διαχειριστούν οποιαδήποτε ζητήματα προκύψουν μέσα από τη διαδικασία και, την επόμενη ημέρα, να προχωρήσουν ενωμένοι προς τις εκλογές.