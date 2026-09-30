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Ο Γιάννης Καρούσος θεωρεί δεδομένο ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου θα είναι υποψήφιος μέσω των διαδικασιών του ΔΗΣΥ και τονίζει πως δεν περνά καν από το μυαλό του κάτι διαφορετικό. Την ίδια ώρα, όμως, υπογραμμίζει πως ο τέως πρόεδρος του κόμματος δικαιολογημένα δηλώνει προδομένος, αφού το 2023 βίωσε ένα πραξικόπημα.

Το μήνυμα που εξέλαβε ο ίδιος ως μέλος της ηγεσίας από τη χθεσινή δημοσιογραφική διάσκεψη, είναι την ανησυχία του κ. Νεοφύτου για το ότι δεν μπορεί να είναι βέβαιος πως, αν είναι εκείνος που θα πάρει το χρίσμα, δεν θα επαναληφθούν όσα έγιναν τότε.

Η ευθύνη της ηγεσίας

Ο εκ των αντιπροέδρων του ΔΗΣΥ, μιλώντας στο «Πρωτοσέλιδο» του Sigma, αναφέρθηκε σε κινήσεις που πρέπει να γίνουν από την ηγεσία του κόμματος ώστε να διασφαλιστεί πως όποιος πάρει το χρίσμα θα μπορέσει να κάνει την προεκλογική του εκστρατεία χωρίς τα λάθη του 2023. Άφησε αιχμές για πρόσωπα που βρίσκονταν γύρω από τον Αβέρωφ Νεοφύτου το 2023, τα οποία «έπερναν και έφερναν» μηνύματα στα επιτελεία των αντιπάλων του.

Σε προσωπικό επίπεδο, ο ίδιος δηλώνει πως θα είναι δίπλα σε όποιον επιλεγεί για να είναι υποψήφιος του ΔΗΣΥ για το 2028, τονίζοντας πως δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανένα «να το παίζει διπλοπόρτι».

Το πραξικόπημα του 2023

Ο Γιάννης Καρούσος επισήμανε επίσης ότι μίλησε με τον Αβέρωφ Νεοφύτου και συζήτησαν τους προβληματισμούς του. Αναγνώρισε στον τέως πρόεδρο του κόμματος ότι δικαιολογημένα νιώθει προδομένος, πληγωμένος ή απογοητευμένος αφού, όπως ανέφερε, το 2023 βίωσε ένα πραξικόπημα από τους γύρω του, «τους στενότερους του συνεργάτες».

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του ΔΗΣΥ, ο κ. Νεοφύτου το 2023 έκανε «την πιο μοναχική προεκλογική εκστρατεία που έκανε ποτέ ένας υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας» και παρ’ όλα αυτά κατόρθωσε να λάβει ποσοστό 26,1%.

«Για να κερδίσουμε αυτή τη φορά, δεν πρέπει να έχουμε τέτοια περιστατικά», είπε.

Βίντεο από την παρέμβαση του