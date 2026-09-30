Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Πρωταγωνιστές στις εξελίξεις έως το 2030 όσοι την υιοθετήσουν νωρίς

Η τεχνητή νοημοσύνη θα καθορίσει την επόμενη γενιά των τραπεζικών υπηρεσιών: Το 86% των στελεχών ευρωπαϊκών τραπεζικών ιδρυμάτων δηλώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μετασχηματίσει ριζικά τη λιανική τραπεζική έως το 2030, ενώ το 61% εκτιμά ότι οι οργανισμοί που θα την υιοθετήσουν πρώτοι θα αποκτήσουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή θα κυριαρχήσουν στην αγορά.

Το 86% των στελεχών ευρωπαϊκών τραπεζικών ιδρυμάτων δηλώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μετασχηματίσει ριζικά τη λιανική τραπεζική έως το 2030, ενώ το 61% εκτιμά ότι οι οργανισμοί που θα την υιοθετήσουν πρώτοι θα αποκτήσουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή θα κυριαρχήσουν στην αγορά. Διαμορφώνεται ολοένα και μεγαλύτερο χάσμα: μεταξύ των τραπεζών που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για τη βελτιστοποίηση του σημερινού λειτουργικού τους μοντέλου και εκείνων που την ενσωματώνουν στις αποφάσεις που καθορίζουν τη μελλοντική ανάπτυξη και την εμπειρία των πελατών, από τον εντοπισμό απάτης έως τις εξατομικευμένες υπηρεσίες και τις δυνατότητες των AI agents.

μεταξύ των τραπεζών που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για τη βελτιστοποίηση του σημερινού λειτουργικού τους μοντέλου και εκείνων που την ενσωματώνουν στις αποφάσεις που καθορίζουν τη μελλοντική ανάπτυξη και την εμπειρία των πελατών, από τον εντοπισμό απάτης έως τις εξατομικευμένες υπηρεσίες και τις δυνατότητες των AI agents. Οι τράπεζες ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης: από τους «Efficiency Seekers» έως τους «Trust Builders», τους «Competitor Chasers» και τους «Compliance Keepers», οι επιλογές του σήμερα θα καθορίσουν τον τρόπο δημιουργίας αξίας στο μέλλον.

Λευκωσία, 29 Σεπτεμβρίου 2026 – Σύμφωνα με νέα έρευνα της Visa, παγκόσμιου ηγέτη στις ψηφιακές πληρωμές, τα ανώτατα στελέχη των ευρωπαϊκών τραπεζικών ιδρυμάτων εκτιμούν πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα βελτιώσει απλώς τη λειτουργική αποδοτικότητα, αλλά θα επαναπροσδιορίσει ριζικά το μοντέλο της τράπεζας του μέλλοντος. Παράλληλα, θεωρούν ότι όσοι κινηθούν πρώτοι θα αποκτήσουν σαφές ανταγωνιστικό προβάδισμα μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Η μελέτη, που εκπονήθηκε από τη Visa Consulting & Analytics (VCA), βασίστηκε στις απαντήσεις 325 ανώτατων στελεχών από 17 ευρωπαϊκές αγορές και καταδεικνύει μια σαφή μετάβαση από τον πειραματισμό στην εφαρμογή. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει ένα αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των τραπεζών που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για τη βελτιστοποίηση του υφιστάμενου λειτουργικού τους μοντέλου και εκείνων που την ενσωματώνουν στις αποφάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον τους.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνουν:

Άνω του 90% των ευρωπαϊκών τραπεζών χρησιμοποιούν ήδη κάποια μορφή τεχνητής νοημοσύνης στις βασικές επιχειρησιακές τους λειτουργίες.

Το 86% των ηγετικών στελεχών του τραπεζικού κλάδου στην Ευρώπη εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αναδιαμορφώσει τη λιανική τραπεζική έως το 2030, ενώ το 61% θεωρεί ότι όσοι την υιοθετήσουν πρώτοι θα κυριαρχήσουν στις αγορές τους.

Σχεδόν οι μισές τράπεζες (48%) εξακολουθούν να επικεντρώνουν τις επενδύσεις τους κυρίως στη λειτουργική αποδοτικότητα ή στην ενίσχυση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, ενώ λιγότερες από μία στις τρεις (30%) αναφέρουν τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών τους ή την πρόληψη της απάτης ως το βασικότερο κίνητρο επένδυσης στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο τρόπος αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης αποδεικνύεται καθοριστικός: Οι οργανισμοί που εφαρμόζουν την τεχνολογία σε περιβάλλοντα υψηλού όγκου συναλλαγών και λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών, όπως ο εντοπισμός απάτης και οι εξατομικευμένες υπηρεσίες, έχουν κατά 40% περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν ουσιαστικό μετασχηματισμό.

Αντίθετα, όταν η τεχνητή νοημοσύνη εφαρμόζεται σε περιφερειακές λειτουργίες, όπως η ανάπτυξη προϊόντων ή οι χορηγήσεις δανείων, ο αντίκτυπός της είναι πιο περιορισμένος και αναμένεται να κορυφωθεί σύντομα.

Η έρευνα αναδεικνύει επίσης τις διαφορετικές στρατηγικές που ακολουθούν οι τράπεζες ως προς την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης και τον τρόπο με τον οποίο αυτές επηρεάζουν καθοριστικά τα αποτελέσματά τους. Περίπου οι μισές τράπεζες (48%) ανήκουν στην κατηγορία των «Efficiency Seekers», εστιάζοντας κυρίως στη μείωση του κόστους και στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Οι «Trust Builders» (30%) δίνουν προτεραιότητα στις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών τους, ενώ οι «Competitor Chasers» (15%) επενδύουν κυρίως ανταποκρινόμενοι στις πιέσεις της αγοράς. Τέλος, μια μικρότερη ομάδα, οι «Compliance Keepers» (7%), επικεντρώνεται πρωτίστως στη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο.

Μεταξύ των κατηγοριών, ξεχωρίζουν ιδιαίτερα οι «Trust Builders». Εμφανίζονται συχνότερα μεταξύ των τραπεζών με ισχυρό ψηφιακό προσανατολισμό και είναι πολύ πιθανότερο να δηλώνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών, ιδίως μέσω του ταχύτερου εντοπισμού της απάτης και της παροχής πιο εξατομικευμένων υπηρεσιών. Παράλληλα, καταγράφουν σημαντικότερα οφέλη σε επίπεδο παραγωγικότητας, καθώς το 42% των εργαζομένων εξοικονομεί δύο ή περισσότερες ώρες την εβδομάδα, έναντι 28% στις τράπεζες της κατηγορίας «Efficiency Seekers». Τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν ότι οι διαφορετικές προσεγγίσεις στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης ήδη οδηγούν σε άνισα αποτελέσματα στον τραπεζικό κλάδο.

«Η τεχνητή νοημοσύνη θα καθορίσει την επόμενη γενιά των τραπεζικών υπηρεσιών. Αυτό, όμως, δεν θα επιτευχθεί μέσω μεμονωμένων πιλοτικών εφαρμογών ή παράλληλων πρωτοβουλιών. Θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι τράπεζες θα αναδιαμορφώσουν αποτελεσματικά τον πυρήνα της λειτουργίας τους, ώστε να υποστηρίξουν την αξιοποίησή της», δήλωσε ο Μιχάλης Ιωαννίδης, Country Manager της Visa στην Κύπρο. «Η πρόκληση σήμερα είναι να δημιουργηθούν υποδομές που μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη σε μεγάλη κλίμακα, με σύγχρονα και ευέλικτα συστήματα, διασυνδεδεμένα δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη ενσωματωμένη απευθείας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Οι τράπεζες που θα θέσουν σωστά αυτές τις βάσεις θα κινούνται ταχύτερα, θα προσαρμόζονται ευκολότερα στις αλλαγές και θα προσφέρουν ασφαλέστερες, πιο ουσιαστικές και απρόσκοπτες εμπειρίες, ανταποκρινόμενες στις προσδοκίες των πελατών τους».

«Η έρευνά μας δείχνει ότι η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο είναι ήδη ευρεία, ωστόσο τα αποτελέσματα διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των οργανισμών. Οι περισσότερες τράπεζες καταγράφουν σταδιακά οφέλη, ενώ μόνο μια μικρότερη ομάδα επιτυγχάνει διαρκή και πολλαπλασιαζόμενο αντίκτυπο», δήλωσε ο Claudio Di Nella, επικεφαλής της Visa Consulting & Analytics στη Visa Europe.

«Η διαφορά έγκειται στην υλοποίηση. Οι τράπεζες που προηγούνται ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη στις πραγματικές ροές λήψης αποφάσεων, τη χρησιμοποιούν σε πολλαπλές λειτουργίες του οργανισμού και αξιολογούν συστηματικά την απόδοσή της μέσω σαφών δεικτών αποτελεσματικότητας. Δεν περιορίζονται σε πειραματισμούς σε μεμονωμένους τομείς, αλλά ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί συνολικά ο οργανισμός τους».

Η έρευνα της Visa με τίτλο «From AI Promise to AI Performance», η οποία αναδεικνύει τις κατευθυντήριες γραμμές για την αποτελεσματικότερη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης είναι διαθέσιμη εδώ.

Σχετικά με την έρευνα

Η έρευνα ανατέθηκε από τη Visa (NYSE: V) και διεξήχθη από τη Visa Consulting & Analytics σε δείγμα 325 ανώτερων στελεχών λήψης αποφάσεων από τράπεζες σε 17 ευρωπαϊκές αγορές. Σκοπός της ήταν η αξιολόγηση του βαθμού υιοθέτησης και της στρατηγικής που εφαρμόζεται γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη στη λιανική τραπεζική.

Οι μελέτες περιπτώσεων (case studies), τα στατιστικά στοιχεία, τα ευρήματα και οι συστάσεις παρέχονται «ως έχουν» και προορίζονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν αποτελούν και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως λειτουργικές, εμπορικές, νομικές, τεχνικές, φορολογικές, χρηματοοικονομικές ή άλλες επαγγελματικές συμβουλές.

Η Visa Inc. δεν παρέχει καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση σχετικά με την πληρότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν συνέπειες από τη χρήση τους. Επιπλέον, οι πληροφορίες που περιέχονται δεν συνιστούν νομικές συμβουλές και οι αναγνώστες ενθαρρύνονται να συμβουλεύονται αρμόδιο νομικό επαγγελματία, όπου αυτό απαιτείται.

Σχετικά με τη Visa

Η Visa (NYSE: V) είναι παγκόσμιος ηγέτης στις ψηφιακές πληρωμές, διευκολύνοντας τις συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών, εμπόρων, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και κυβερνητικών φορέων σε περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές.

Αποστολή μας είναι να συνδέουμε τον κόσμο μέσω του πιο καινοτόμου, εύχρηστου, αξιόπιστου και ασφαλούς δικτύου πληρωμών, παρέχοντας σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και οικονομίες τις δυνατότητες να ευημερούν.

Πιστεύουμε ότι οι οικονομίες που ενσωματώνουν όλους τους ανθρώπους, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, αποφέρουν οφέλη για όλους, και ότι η καθολική πρόσβαση αποτελεί το θεμέλιο για το μέλλον της διακίνησης των χρημάτων.

Μάθετε περισσότερα στο https://www.visa.gr/.