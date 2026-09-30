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Η θρυλική ηθοποιός του γαλλικού κινηματογράφου και θεάτρου Φανί Αρντάν θα ανέβει στη σκηνή στη Λεμεσό στις 2 Οκτωβρίου με την «Κασσάνδρα», την καταξιωμένη ομιλώσα όπερα του Ελβετού συνθέτη Μιχαέλ Ζαρέλ, η οποία παρουσιάζεται από το Διεθνές Θεατρικó Φεστιβάλ Κύπρου (CITF).

Για μία μόνο βραδιά, μία από τις πιο αναγνωρισμένες ηθοποιούς παγκοσμίως θα ερμηνεύσει πλάι σε 18 κύπριους μουσικούς της Ορχήστρας της Κουμανταρίας, οι οποίοι θα ζωντανέψουν την απαιτητική σύγχρονη παρτιτούρα του Ζαρέλ υπό τη διεύθυνση του γάλλου μαεστρού Ζαν Ντερουαγιέ.

Η Φανί Αρντάν στο επίκεντρο ενός σπάνιου θεατρικού έργου

Βασισμένη στο μυθιστόρημα της Κρίστα Βολφ, η «Κασσάνδρα» δίνει μια ενιαία, συνεχή φωνή στη θρυλική τρωαδίτισσα προφήτισσα – μια γυναίκα που προλέγει την καταστροφή, λέει την αλήθεια και είναι καταδικασμένη να μην τη πιστεύουν. Στην «Κασσάνδρα», η Φανί Αρντάν αναλαμβάνει μια ριζικά διαφορετική μορφή ερμηνείας: καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, η φωνή της γίνεται η κεντρική δραματική δύναμη, με την ορχήστρα να δημιουργεί ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο μουσικό περιβάλλον.

Η παραγωγή έχει παρουσιαστεί σε μεγάλους ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένου του Αβινιόν, του Παρισιού και της Αθήνας, και τώρα έρχεται στη Λεμεσό στο πλαίσιο του προγράμματος του CITF.

Αλεξάντερ Βάινσταϊν, ιδρυτής & καλλιτεχνικός διευθυντής του CITF: «Η “Κασσάνδρα ρίχνει αυλαία στη σεζόν SHE IS HERE. Η Κασσάνδρα προέβλεψε τον πόλεμο που, στην πρώτη απόπειρα, τίναξε αυτή την παράσταση στον αέρα. Η 2η Οκτωβρίου είναι η δεύτερη προσπάθεια. Το έργο ανεβαίνει σπάνια ζωντανά στη σκηνή: 18 μουσικοί, το κείμενο της Κρίστα Βολφ, η παρτιτούρα του Ζαρέλ, η Αρντάν αυτοπροσώπως – ένα σχεδόν ακατόρθωτο σύνολο προϋποθέσεων. Αν αυτό που αναζητάτε είναι η ηθοποιός στην πιο απαιτητική της μορφή, αυτή είναι η συνάντηση που περιμένατε».

Βραβευμένη με Σεζάρ και από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες του γαλλικού κινηματογράφου, η Αρντάν έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 80 ταινίες και έχει συνεργαστεί με σκηνοθέτες όπως οι Φρανσουά Τρυφώ, Μικελάντζελο Αντονιόνι, Αλέν Ρενέ, Φράνκο Τζεφιρέλι, Σίντνεϊ Πόλακ, Φρανσουά Οζόν και Ρομάν Πολάνσκι.

Μια σπάνια συνάντηση ανάμεσα στο διεθνές θέατρο και κύπριους μουσικούς

T Η συμμετοχή της Ορχήστρας της Κουμανταρίας προσδίδει στην παράσταση της Λεμεσού μια ιδιαίτερη τοπική διάσταση. Το έργο του Ζαρέλ καταλαμβάνει έναν ασυνήθιστο χώρο ανάμεσα στο θέατρο και τη σύγχρονη μουσική. Η ορχήστρα δεν συνοδεύει απλώς την ηθοποιό· την περιστοιχίζει και αλληλεπιδρά με την απαγγελία της, διαμορφώνοντας τον ρυθμό, την ένταση και την ατμόσφαιρα του κειμένου.

Ο Bulat Latypov, μέλος του συμβουλίου ειδικών του CITF και Chief Communications Officer της Freedom24: «Για την Κύπρο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι το κοινό έχει την ευκαιρία να βιώσει μια καλλιτέχνιδα του αναστήματος της Φανί Αρντάν όχι απλώς στο πλαίσιο μιας περιοδείας, αλλά μέσα σε μια σύνθετη διεθνή θεατρική παραγωγή, όπου μοιράζεται τη σκηνή με Κύπριους μουσικούς. Είναι μια σπάνια και δυνατή στιγμή όπου η διεθνής σκηνή και το τοπικό ταλέντο συναντώνται κάτω από την ίδια στέγη – εδώ στη Λεμεσό».

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού, ενώ η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του δημάρχου Λεμεσού.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παραγωγή: «Κασσάνδρα» – ομιλώσα όπερα του Μιχαέλ Ζαρέλ, βασισμένη στην Κρίστα Βολφ Συντελεστές: Φανί Αρντάν · Μαεστρός Ζαν Ντερουαγιέ · Ορχήστρα της Κουμανταρίας (18 μουσικοί) Ημερομηνία & Χώρος: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026 · Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, Λεμεσός

Γλώσσα: Γαλλικά, με υπέρτιτλους στα ελληνικά, ρωσικά και αγγλικά · διάρκεια περίπου 70 λεπτά, χωρίς διάλειμμα

Εισιτήρια: Αγορά εισιτηρίων στο SoldOut

Περισσότερες πληροφορίες citf.cy/2026/cassandre-fanny-ardant