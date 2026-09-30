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«Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες μιλάμε και μια φορά τη μέρα στο τηλέφωνο με τον κ. Νεοφύτου.» Το έλεγε ο Ανδρέας Μαυρογιάννης στις 9/2/23, τρεις μέρες πριν τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών με υποψήφιους τον ίδιο και τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Κοιτάξτε να σας πω», έλεγε στο ΡΙΚ, «με τον κ. Νεοφύτου έχουμε κάποιες πολιτικές διαφορές. Έχουμε μια παλιά γνωριμία, έχουμε μια σχέση, μπορούμε να μιλούμε ο ένας στον άλλον φιλικά με τον άνθρωπο. Πρέπει να σας πω ότι τις τελευταίες μέρες η συμπεριφορά του εμένα με συγκινεί κι όχι μόνο η στήριξη. Γενικά η συμπεριφορά του».

Ήταν όταν ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ως υποψήφιος του ΔΗΣΥ, έχασε τη μάχη στην πρώτη Κυριακή. Σε ένα θυελλώδες πολιτικό γραφείο όπου εξελίχθηκαν τραμπουκισμοί και προπηλακισμοί, αποφάσισαν να καλέσουν τους ψηφοφόρους τους σε ψήφο κατά συνείδηση. Και μετά σημαίνοντα στελέχη προσπαθούσαν να καθοδηγήσουν τα μέλη να κάνουν την υπέρβαση και να ψηφίσουν τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ, Ανδρέα Μαυρογιάννη. Όχι γιατί έκριναν ότι ο Χριστοδουλίδης ήταν ανίκανος να κυβερνήσει ή ότι απείχαν οι θέσεις του από τις δικές τους (μέχρι σήμερα ασπάζεται τις πολιτικές και ιδεολογικές τους θέσεις!), αλλά για λόγους εκδίκησης.

Μαζί και ο τότε πρόεδρος του κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου, που μιλούσε μια φορά την ημέρα με τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ και ο οποίος δήλωνε συγκινημένος, όχι μόνο από τη στήριξή του αλλά και από τη συμπεριφορά του γενικά,. Επιστρατεύτηκε ακόμα και η θυγατέρα του ιδρυτή τους, Καίτη Κληρίδη, που έκανε γραπτή δήλωση. «Ψηφίστε τον Ανδρέα Μαυρογιάννη», έγραφε. «Είναι καθαρός, προέρχεται από οικογένεια αγωνιστών, είναι Πίτσιλος και φθάνει και μακρινός συγγενής του Γλαύκου Κληρίδη». Τόσο πάθος! Ανακάλυψαν ξαφνικά ακόμα και μακρινή συγγένεια! (Ήταν ένα από τα πιο πετυχημένα ανέκδοτα της εποχής).

Τρία χρόνια μετά, βρίσκονται ακόμα σε εκείνο το παράταιρο σκηνικό. Το οποίο φυσικά μόνοι τους έστησαν και μόνοι τους εγκλωβίστηκαν σε αυτό. «Είναι ένας κατήφορος ο οποίος συνεχίζεται», ομολογούσε χθες ο Γιώργος Παμπορίδης, συγκρίνοντας τη σημερινή κατάσταση με εκείνη του 2023. «Πολιτευόμαστε πλέον με το συναίσθημα και το θυμικό λες και είμαστε μια διαλυμένη οικογένεια». Έτσι ακριβώς.

Σε αυτό το πλαίσιο η βόμβα που έριξε ο Αβέρωφ Νεοφύτου, πολιτευόμενος κι αυτός με το συναίσθημα και το θυμικό, μπορεί να βοηθήσει να εκτονωθεί το ηφαίστειο. Αφού τριάμισι χρόνια δεν κατάφεραν να βγουν ήρεμα από τη δίνη του 2023, σήμερα μπορεί να χρειάζονται αυτή τη ρήξη για να καθαρίσει η ατμόσφαιρα γύρω τους. Φυσικά αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς απώλειες. Το γνωρίζουν. Αλλά από τη στιγμή που πάνω από όλα, για ακόμα μια φορά, είναι οι εκλογές και οι προσωπικές ατζέντες, μάλλον αυτό είναι το λιγότερο που τους ενδιαφέρει.

Άλλωστε, μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια δεν ασχολήθηκαν σοβαρά, ούτε με την απομάκρυνση σημαντικών στελεχών, που μετά το 23 εξαφανίστηκαν από το προσκήνιο, ούτε με τις διαρροές οπαδών – ψηφοφόρων λόγω των θέσεών τους στο Κυπριακό, αλλά και της στάσης τους προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη, που δηλώνει κάθε τόσο ότι παραμένει πάντα Συναγερμικός και εφαρμόζει τις δικές τους πολιτικές και φιλοσοφίες στην οικονομική, την κοινωνική και την ευρωπαϊκή πολιτική.

Τώρα, που και ο Αβέρωφ θέλει να εκλεγεί για να εφαρμόσει κι αυτός τις ίδιες πολιτικές, και επίσης το κόμμα θέλει να εκλέξει την Αννίτα για να εφαρμόσει κι αυτή τις ίδιες πολιτικές, είναι για να αναρωτιούνται οι ψηφοφόροι του ΔΗΣΥ τι θα επιλέξουν. Πολιτικές ή πρόσωπα. Διότι όλοι τους επαναλαμβάνουν συνεχώς ότι οι πολιτικές και η πατρίδα είναι πάνω από πρόσωπα. Κάπου αλλού θα εννοούν μάλλον.