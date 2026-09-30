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Το νομοσχέδιο για την Ειδική Εκπαίδευση εγκρίνει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, υπογραμμίζοντας ότι στόχος της μεταρρύθμισης είναι η αλλαγή της φιλοσοφίας του υφιστάμενου συστήματος, με επίκεντρο το παιδί και τις εξατομικευμένες ανάγκες του.

Σε δηλώσεις σήμερα το πρωί ενόψει και της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου αργότερα, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Κυβέρνηση προχωρεί με το μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα, με στόχο, όπως είπε, τον εκσυγχρονισμό του κράτους, τη διόρθωση χρόνιων στρεβλώσεων και τη δημιουργία θεσμών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σημερινής εποχής.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην Ειδική Εκπαίδευση, σημείωσε ότι «μετά από δεκαετίες, αλλάζουμε τη φιλοσοφία του συστήματος και θέτουμε στο επίκεντρο το Παιδί».

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το νομοσχέδιο προβλέπει πιο εξατομικευμένη στήριξη για παιδιά με αναπηρίες και για παιδιά που χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη, ενώ ενισχύεται παράλληλα ο ρόλος των γονέων.

Όπως είπε, θεσπίζονται επίσης πιο διαφανείς και αποτελεσματικές διαδικασίες, ενώ κατοχυρώνεται το δικαίωμα σε απολυτήριο για όλα τα παιδιά που φοιτούν στα γενικά σχολεία.

«Οικοδομούμε ένα πιο σύγχρονο και συμπεριληπτικό σχολείο. Ένα σχολείο που προσαρμόζεται στις ανάγκες και στις δυνατότητες κάθε παιδιού», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση σημαίνουν την παροχή της αναγκαίας στήριξης σε κάθε παιδί, ώστε να μπορεί να αναπτύξει τις δυνατότητές του.

Αναφορά και στη μεταρρύθμιση της Νομικής Υπηρεσίας

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στη συνέχιση της συζήτησης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών για τη μεταρρύθμιση της Νομικής Υπηρεσίας, την οποία χαρακτήρισε μέρος του ευρύτερου μεταρρυθμιστικού προγράμματος της Κυβέρνησης.

Όπως ανέφερε, η κυβερνητική πρόταση προβλέπει τον διαχωρισμό του συμβουλευτικού από τον διωκτικό ρόλο του Γενικού Εισαγγελέα, τη δημιουργία του θεσμού του Γενικού Δημόσιου Κατήγορου και τη θέσπιση ελέγχου των αποφάσεων που αφορούν την άσκηση ή μη άσκηση ποινικής δίωξης.

Ο Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι αλλαγές αυτές ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους δικαίου, καθώς και σε συστάσεις ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμών.

«Με αξιοπιστία, θεσμική σοβαρότητα και συγκεκριμένες αποφάσεις, συνεχίζουμε το μεταρρυθμιστικό μας πρόγραμμα», κατέληξε, σημειώνοντας ότι στόχος είναι οι αλλαγές να λειτουργούν προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών.