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Στιγμές αγωνίας έζησαν 19 επιβάτες σε λούνα παρκ στο Τέξας, όταν το τρενάκι στο οποίο επέβαιναν ακινητοποιήθηκε στο υψηλότερο και σχεδόν κατακόρυφο σημείο της διαδρομής, εξαιτίας βλάβης.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok καταγράφει τη στιγμή που το τρενάκι «Circuit Breaker» σταματά σε κατακόρυφη κλίση. Όπως ανέφερε το πάρκο αναψυχής οι επιβάτες παρέμειναν ασφαλισμένοι στις θέσεις τους για περίπου εννέα λεπτά πριν ξεκινήσει η διαδικασία εκκένωσης. Ένας επιβάτης ακούγεται να λέει «Τι; Θεέ μου, κολλήσαμε. Δεν μπορεί». Παράλληλα, έκανε νόημα στους φίλους του, οι οποίοι τον ρώτησαν αν είναι καλά με εκείνον να απαντά πως «Είμαι καλά! Απλά έχουμε κολλήσει λίγο».

Μετά από λίγο το τρενάκι επανήλθε σε οριζόντια θέση και το προσωπικό του πάρκου αναψυχής COTALAND βοήθησε τους επιβάτες να βγουν από το τρενάκι. Στη συνέχεια οι επιβάτες κατέβηκαν προσεκτικά από την πίστα κρατώντας τη μεταλλική μπάρα. «Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί και δεν χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη», τόνισε σε ανακοίνωσή του το πάρκο.

Μιλώντας στο CBS Austin το COTALAND χαρακτήρισε τη διακοπή λειτουργίας ως μέρος των συστημάτων ασφαλείας της διαδρομής, ενώ επιβεβαίωσε και μια δεύτερη σύντομη διακοπή την Κυριακή στο ίδιο τρενάκι. «Το “Circuit Breaker” υπέστη μια άλλη λειτουργική διακοπή την Κυριακή ενώ οι επιβάτες βρίσκονταν στο όχημα. Οι επιβάτες παρέμειναν ασφαλώς δεμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της καθυστέρησης. Το όχημα της διαδρομής επανήλθε στην κανονική οριζόντια θέση του σε περίπου δύο λεπτά και οι επισκέπτες αποβιβάστηκαν κανονικά. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί και δεν χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη.

Το COTALAND εξήγησε πως: «Το “Circuit Breaker”, όπως και οι σύγχρονες τρενάκια και άλλες μεγάλες συγκλονιστικές διαδρομές, διαθέτει πολυάριθμους αισθητήρες και συστήματα ασφαλείας που παρακολουθούν συνεχώς τις συνθήκες λειτουργίας. Εάν δεν πληρούται μια απαιτούμενη προϋπόθεση, το σύστημα μπορεί να σταματήσει αυτόματα τη διαδρομή αντί να επιτρέψει τη συνέχισή της. Όταν συμβαίνει αυτό, οι επιβάτες παραμένουν ασφαλώς προσδεμένοι, ενώ το προσωπικό ακολουθεί τις καθιερωμένες διαδικασίες, ολοκληρώνει τους απαραίτητους ελέγχους και κύκλους επαλήθευσης και επαναφέρει το τρενάκι σε λειτουργία μόλις ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις αυτών των ελέγχων.

Οι περιστασιακές διακοπές λειτουργίας αποτελούν φυσιολογικό μέρος της λειτουργίας εξελιγμένων τρενάκια αναψυχής. Στόχος μας είναι να ολοκληρώνουμε αποτελεσματικά τους απαραίτητους ελέγχους, να ελαχιστοποιούμε την ταλαιπωρία των επισκεπτών μας και να επιτρέπουμε σε όλους να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τη μέρα τους στο COTALAND».

«Έκαναν πολύ καλή δουλειά με τις συγγνώμες»

«Όλοι ήταν καλά και η ομάδα του COTALAND έκανε καταπληκτική δουλειά για να μας κατεβάσει με ασφάλεια, ενώ η διαδρομή λειτούργησε όπως είχε σχεδιαστεί για να μας κρατήσει ασφαλείς», ανέφερε ένας επιβάτης στο CBS Austin.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι έλαβε διάφορα δώρα από το λούνα παρκ λόγω του περιστατικού, ενώ μόλις το τρενάκι επαναλειτούργησε επέστρεψε για να κάνει και πάλι τη διαδρομή. «Αυτό το μπλουζάκι, εισιτήρια εποχικής πρόσβασης, δωρεάν γύρος στην πίστα αγώνων. Ήταν πραγματικά φανταστικό. Έκαναν πολύ καλή δουλειά με τις συγγνώμες και όλα αυτά. Για μένα, δεν ήταν και τόσο σοβαρό θέμα».

protothema.gr