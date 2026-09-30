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Η φύση αποτελεί διαχρονικά πολύτιμη πηγή για την ανάπτυξη φαρμάκων, από ουσίες που προέρχονται από φυτά μέχρι ενώσεις που αξιοποιούνται στη σύγχρονη ιατρική. Τώρα, ερευνητές του Πανεπιστημίου του Delaware στις ΗΠΑ κατάφεραν να συνθέσουν στο εργαστήριο μόρια που προέρχονται από το φυτό της γκουάβα και εμφανίζουν ισχυρή δράση κατά του καρκίνου του ήπατος.

Το γκουάβα, ένα εξωτικό φρούτο πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, περιέχει φυσικές ουσίες που δείχνουν αντικαρκινική δράση. Ο καθηγητής William Chain και η ερευνητική του ομάδα ανέπτυξαν μία καινοτόμα συνθετική διαδικασία που επιτρέπει την παραγωγή αυτών των μορίων με χαμηλό κόστος και σε μεγάλες ποσότητες, χωρίς να χρειάζεται η μαζική συλλογή του ίδιου του φυτού.

Η μέθοδος, που δημοσιεύτηκε στο Angewandte Chemie, δίνει στους επιστήμονες σε όλο τον κόσμο ένα «συνταγολόγιο» για να αναπαράγουν τα μόρια στο εργαστήριο. Αυτό σημαίνει περισσότερη έρευνα, συνεργασίες, αλλά και πιθανές νέες θεραπείες πιο προσιτές για τους ασθενείς.

Γιατί είναι σημαντικό

Ο καρκίνος του ήπατος αποτελεί μία από τις πιο θανατηφόρες μορφές καρκίνου.

Τα στατιστικά είναι ανησυχητικά:

Υπολογίζεται ότι 1 στους 125 ανθρώπους παγκοσμίως θα διαγνωστεί με καρκίνο του ήπατος ή των χοληφόρων στη διάρκεια της ζωής του.

ή των χοληφόρων στη διάρκεια της ζωής του. Στις ΗΠΑ μόνο, το 2025, αναμένεται να καταγραφούν πάνω από 42.000 νέες περιπτώσεις και περισσότεροι από 30.000 θάνατοι.

Τα σημερινά ποσοστά πενταετούς επιβίωσης σε προχωρημένα στάδια δεν ξεπερνούν το 15%.

Αυτό κάνει την ανακάλυψη του Πανεπιστημίου του Ντέλαγουερ ιδιαίτερα σημαντική, αφού μπορεί να οδηγήσει σε θεραπείες που θα είναι και πιο αποτελεσματικές και πιο οικονομικές.

Τι λένε οι ερευνητές

«Η πλειονότητα των εγκεκριμένων φαρμάκων βασίζεται σε φυσικά μόρια», εξηγεί ο καθηγητής Chain. «Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε αρκετούς φυσικούς πόρους για να παραχθούν σε μεγάλη κλίμακα. Με τη δική μας μέθοδο, οι χημικοί μπορούν να ακολουθήσουν τη “συνταγή” μας και να δημιουργήσουν τα μόρια μόνοι τους».

Ο διδάκτορας Liam O’Grady, πρώτος συγγραφέας της μελέτης, προσθέτει: «Ανοίξαμε έναν καινούριο δρόμο. Τώρα άλλοι επιστήμονες μπορούν να τον εξερευνήσουν, να βρουν συντομεύσεις και να βελτιώσουν τη μέθοδο. Αυτό είναι το πιο συναρπαστικό κομμάτι».

Από την ιτιά που έδωσε την ασπιρίνη μέχρι το γκουάβα που ίσως ανοίξει δρόμους για νέα φάρμακα κατά του καρκίνου, η φύση συνεχίζει να αποκαλύπτει μυστικά με τεράστια σημασία για την υγεία μας. Η ανακάλυψη του Πανεπιστημίου του Ντέλαγουερ δεν είναι ακόμα θεραπεία, αλλά αποτελεί ένα ελπιδοφόρο βήμα για το μέλλον της ογκολογίας και φέρνει πιο κοντά την ιδέα ότι ένα τροπικό φρούτο μπορεί να βοηθήσει στη μάχη με έναν από τους πιο θανατηφόρους καρκίνους στον κόσμο.

ygeiamou.gr