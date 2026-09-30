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Στην Boeing ανέθεσαν οι ΗΠΑ την κατασκευή του μαχητικού επόμενης γενιάς του Πολεμικού Ναυτικού, με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης να ξεπερνά τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πενταγώνου την Τρίτη.

Το νέο αεροσκάφος, με την προσωρινή ονομασία FA-XX, προορίζεται να αντικαταστήσει μέσα στη δεκαετία του 2030 τα μαχητικά πολλαπλών ρόλων F/A-18 Super Hornet και τα αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου EA-18G Growler, τα οποία επίσης κατασκευάζει η Boeing. Θα επιχειρεί παράλληλα με το F-35C, τη ναυτική έκδοση του μαχητικού F-35.

Η ανάθεση ενισχύει τον ρόλο της Boeing στα αμερικανικά προγράμματα μαχητικών επόμενης γενιάς, καθώς η εταιρεία έχει ήδη αναλάβει, από τον Μάρτιο του 2025, την κατασκευή του F-47 για την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.

Δύο προγράμματα μαχητικών σε παράλληλη ανάπτυξη

«Μας τιμά η επιλογή μας για την παραγωγή της πρώτης πλατφόρμας έκτης γενιάς του ναυτικού», δήλωσε ο Στιβ Πάρκερ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Boeing Defense, Space & Security, σύμφωνα με εταιρική ανακοίνωση.

Η Boeing αναφέρει ότι το μελλοντικό αεροσκάφος θα διαθέτει ανοικτή αρχιτεκτονική συστημάτων αποστολής, προηγμένα συστήματα και ενισχυμένες επιχειρησιακές δυνατότητες.

Ο Πάρκερ υποστήριξε ότι η εταιρεία έχει προετοιμαστεί για την ταυτόχρονη υλοποίηση των δύο προγραμμάτων. «Το να κατασκευάσουμε δυο προηγμένα μαχητικά παράλληλα ήταν πάντα το σχέδιό μας και είχαμε επενδύσει για αυτό. Είμαστε έτοιμοι και ικανοί να κατασκευάσουμε πολλαπλά μαχητικά για διάφορα προγράμματα», ανέφερε.

Η εταιρεία κατασκευάζει νέο εργοστάσιο υπερυψηλής ασφάλειας στο Σεντ Λούις του Μιζούρι, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των παραγωγικών της υποδομών.

Άνοδος για τη μετοχή της Boeing

Στον διαγωνισμό για το νέο μαχητικό του αμερικανικού Ναυτικού συμμετείχε και η Northrop Grumman, η οποία είχε προτείνει σύστημα με προηγμένες δυνατότητες πληροφορικής.

Μετά την ανακοίνωση, στις συναλλαγές που ακολούθησαν το κλείσιμο του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, η μετοχή της Boeing κατέγραφε άνοδο 2,21%, ενώ εκείνη της Northrop Grumman υποχωρούσε κατά 3,69%.

Πηγή: ΚΥΠΕ–ΑΠΕ–ΜΠΕ