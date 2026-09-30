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Τη δόση τους στο σπίτι θα λαμβάνουν άτομα που βρίσκονται σε θεραπεία με αγωνιστές οπιοειδών, δηλαδή των υποκατάστατων ναρκωτικών που βοηθούν στην αντιμετώπιση της εξάρτησης.

Αυτό προβλέπουν για πρώτη φορά κανονισμοί που αναφέρονται ως ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2026 που ετοίμασε το υπουργείο Υγείας και έθεσε ήδη σε δημόσια διαβούλευση.

Σήμερα τα πρόσωπα που κάνουν αγώνα απεξάρτησης πρέπει να μεταβαίνουν σχεδόν καθημερινά σε κάποιο νοσοκομείο ή θεραπευτική μονάδα για να λάβουν το υποκατάστατό τους με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται, ενώ η πρακτική αυτή δεν συνάδει με τις σύγχρονες μεθόδους απεξάρτησης.

Σκοπός των Κανονισμών, όπως αναφέρεται, είναι η τροποποίηση του Κανονισμού 7 των περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Κανονισμών του 1979 έως 2021, ώστε να ρυθμιστεί η δυνατότητα παραχώρησης προκαθορισμένης ποσότητας ελεγχόμενου φαρμάκου για κατ’ οίκο χρήση σε άτομα που λαμβάνουν θεραπεία με αγωνιστές οπιοειδών.

Η εξέλιξη αυτή επέρχεται μετά τις δυσκολίες που διαπιστώθηκαν στην κατ’ οίκο θεραπεία ουσιοεξαρτημένων ατόμων. Με βάση το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, νοσηλευτικός λειτουργός που εργάζεται στις σχετικές θεραπευτικές Μονάδες μπορεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού, να χορηγεί το ελεγχόμενο φάρμακο στον θεραπευόμενο εντός της Μονάδας Απεξάρτησης.

Δεν μπορεί όμως να του παραδίδει ποσότητα του φαρμάκου για κατ’ οίκο χρήση, καθώς η εν λόγω πράξη εμπίπτει στην αρμοδιότητα φαρμακοποιού.

Έχει διαπιστωθεί, όπως αναφέρεται στο αιτιολογικό των νέων κανονισμών, ότι η υφιστάμενη ρύθμιση δημιουργεί πρακτικές δυσκολίες στην εφαρμογή της κατ’ οίκο λήψης της θεραπείας και συνεπάγεται την ανάγκη συχνής, ακόμη και καθημερινής, προσέλευσης των θεραπευομένων στις Μονάδες.

Γι’ αυτό και η τροποποίηση κρίνεται, αναγκαία για την προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου στις σύγχρονες ανάγκες παροχής θεραπείας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των θεραπευομένων σε αυτή. Επισημαίνεται ότι η καθημερινή προσέλευση μπορεί να δημιουργεί εμπόδια στην πρόσβαση στη θεραπεία και ότι η δυνατότητα χορήγησης δόσεων για κατ’ οίκο χρήση συνάδει με τις διεθνείς πρακτικές και το εθνικό πρωτόκολλο εφαρμογής των σχετικών θεραπευτικών προγραμμάτων.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη τροποποίηση παρέχεται η δυνατότητα σε νοσηλευτικό λειτουργό, ο οποίος απασχολείται σε Μονάδα Θεραπείας με Αγωνιστές Οπιοειδών της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, να παραδίδει, στο πλαίσιο των καθηκόντων του και σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του θεράποντος ιατρού, σε πρόσωπο που δύναται νομίμως να κατέχει ελεγχόμενο φάρμακο για προσωπική χρήση, προκαθορισμένη ποσότητα ελεγχόμενου φαρμάκου για κατ’ οίκο χρήση, (take-home dose).

Παράλληλα, προβλέπεται ότι στα άτομα που λαμβάνουν το φάρμακο για κατ’ οίκον χρήση θα παρέχεται «Βεβαίωση Παραλαβής και Κατοχής Ελεγχόμενου Φαρμάκου», σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Η ποσότητα, η συχνότητα και η διαδικασία παραλαβής θα ρυθμίζονται με βάση το πλαίσιο λειτουργίας της Μονάδας, όπως αυτό εγκρίνεται από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου η οποία ιδρύθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του περί Πρόληψης της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου) Νόμου του 2017: Για σκοπούς του παρόντος εδαφίου «Μονάδα Θεραπείας με Αγωνιστές Οπιοειδών της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας» του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, σημαίνει θεραπευτική μονάδα για την αντιμετώπιση του εθισμού στα οπιοειδή φάρμακα, στην οποία παρέχεται φαρμακευτική αγωγή με αγωνιστές οπιοειδών και ψυχοκοινωνική φροντίδα.

Εισάγεται επίσης νέος Δέκατος Πίνακας, στον οποίο καθορίζεται ο τύπος της σχετικής Βεβαίωσης. Όπως αναφέρεται στους κανονισμούς, με τις πιο πάνω ρυθμίσεις επιδιώκεται η διευκόλυνση της πρόσβασης και της συνέχειας της θεραπείας, με παράλληλη διασφάλιση της ασφαλούς και ελεγχόμενης διαχείρισης των ελεγχόμενων φαρμάκων, μέσω της ιατρικής καθοδήγησης, της έκδοσης σχετικής βεβαίωσης και της εφαρμογής εγκεκριμένου πλαισίου λειτουργίας των Μονάδων.

Το υπουργείο Υγείας θέτει προς διαβούλευση το ανωτέρω νομοσχέδιο και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποστείλει ηλεκτρονικά, τις απόψεις, σχόλια και παρατηρήσεις του το αργότερο μέχρι τις 27 Οκτωβρίου.