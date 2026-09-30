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Ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου τίθεται σήμερα η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την Ειδική Εκπαίδευση και το πολυσυζητημένο ζήτημα του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της. Ένα θέμα που ταλανίζει εδώ και χρόνια τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς για 27 χρόνια δεν έχει νομοθετικά διαφοροποιηθεί η ισχύουσα νομοθεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», η πρόταση που τίθεται ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας της Ειδικής Εκπαίδευσης

Εξατομικευμένα προγράμματα για τα παιδιά στη βάση των αναγκών τους

Παροχή απολυτηρίου σε όλα τα παιδιά που φοιτούν σε γενικά σχολεία

Σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και την ανάλογη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Πιο αυστηρά χρονοδιαγράμματα όσον αφορά στις διάφορες διαδικασίες των Επαρχιακών Επιτροπών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα παρουσιάστηκε η πολιτική που έχει σχεδιαστεί από το Υπουργείο Παιδείας, γύρω από την τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας, στην παρουσία των εμπλεκόμενων φορέων αλλά και του διευθυντή του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση, δρα João Costa, και όπως λέχθηκε τότε, ο σχεδιασμός της Κύπρου για τον τομέα αυτόν, συμβαδίζει με την ευρωπαϊκή πολιτική. Σε εκείνη την παρουσίαση, έγινε αναφορά από την υπουργό Παιδείας, σε δέκα πυλώνες που αναμένεται να διαμορφώσουν το μέλλον της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.