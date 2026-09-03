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Με προϋπολογισμό ο οποίος αγγίζει το €1,7 δισ. συνολικά σε τακτικές και αναπτυξιακές δαπάνες, το υπουργείο Παιδείας δηλώνει έτοιμο για τις προκλήσεις της νέας σχολικής χρονιάς. Σωρεία πολιτικών, δράσεων και αποφάσεων που θα υλοποιηθούν άμεσα στο εκπαιδευτικό σύστημα, παρουσιάστηκαν χθες από υπουργό Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, στην κοινοβουλευτική επιτροπή Παιδείας.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα σημεία που έθιξε η Υπουργός συγκαταλέγονται:

1. Αύξηση των σχολικών συνοδών των παιδιών με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες.

2. Δράσεις σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, οι οποίες μεταξύ άλλων, αφορούν, τα Αναλυτικά Προγράμματα, το Ψηφιακό Σχολείο, τα Ολοήμερα Σχολεία, περαιτέρω επέκταση της δωρεάν υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης στα 4 χρόνια και 4 μήνες.

3. Ενισχυτική διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας – Στρατηγική για την αναβάθμιση της διδασκαλίας της.

4. Υποδομές και λυόμενες αίθουσες – Εγκατάσταση κλιματιστικών.

5. Στελέχωση.

6. Ασφάλεια σχολικών μονάδων με εγκατάσταση καμερών.

7. Θεσμοθέτηση και αναβάθμιση Μουσικών και Αθλητικών Σχολείων.

8. Αναβάθμιση Τεχνικής Εκπαίδευσης και επέκταση του θεσμού του Τεχνικού Γυμνασίου.

Έρχεται το νομοσχέδιο της Ειδικής Εκπαίδευσης

Αναφορικά με το πολυσυζητημένο ζήτημα της Ειδικής Εκπαίδευσης και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας καθώς και των πολιτικών για το συμπεριληπτικό σχολείο, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι εντός Σεπτεμβρίου το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως θα τεθεί ενώπιον της Βουλής. Η αρμόδια Υπουργός δέχθηκε επικρίσεις για το θέμα αυτό, καθώς παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις όσον αφορά στα χρονοδιαγράμματα που εδώ και καιρό εξαγγέλθηκαν για το εν λόγω νομοσχέδιο.

Στο κεφάλαιο της Ειδικής Εκπαίδευσης, η κ. Μιχαηλίδου ενημέρωσε την Επιτροπή για τους αριθμούς των σχολικών συνοδών, λέγοντας πως τα τελευταία χρόνια έχουν διπλασιαστεί. Συγκεκριμένα, στην παρουσίαση της Υπουργού αναφέρεται ότι για το νέο σχολικό έτος που αρχίζει σύντομα, στη Δημοτική Εκπαίδευση ο αριθμός των συνοδών έχει αυξηθεί κατά 208.

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί η αναλογία είναι:

Σχολική χρονιά 2024 – 2025: 2.623 παιδιά και 1.154 σχολικοί συνοδοί/ βοηθοί.

Σχολική χρονιά 2025 – 2026: 2.719 παιδιά και 1.407 συνοδοί.

Σχολική χρονιά 2026 – 2027: 2.900 παιδιά και 1.615 συνοδοί.

Αυξημένες εμφανίζονται και οι δαπάνες για την Ειδική Εκπαίδευση. Το 2027 έχει υπολογιστεί κονδύλι ύψους €27.384 εκατ. σε σχέση με τα €21.582 εκατ. του 2026.

Μείωση βανδαλισμών σε σχολεία που έχουν κάμερες

Αισθητή μείωση των βανδαλισμών, που σημειώνονταν τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως σε συγκεκριμένα σχολεία διαφόρων περιοχών διαπιστώνει το υπουργείο Παιδείας. Αυτό φαίνεται να οφείλεται στην εγκατάσταση κλειστών συστημάτων παρακολούθησης στα πιο πάνω σχολεία, ένα μέτρο που αποφασίστηκε για να αποτρέψει τις καταστροφές και τις ζημιές, οι οποίοι σημειώνονταν κυρίως απογευματινές και βραδινές ώρες.

Όπως ανέφερε η Υπουργός, στις σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν εγκατασταθεί κάμερες, παρατηρήθηκε αισθητή μείωση παραβατικών συμπεριφορών, οι οποίες εκδηλώνονταν κυρίως με καταστροφές των σχολικών χώρων και βανδαλισμούς. Παράλληλα, η Αθηνά Μιχαηλίδου ενημέρωσε ότι η διαδικασία της εγκατάστασης των καμερών και σε άλλα σχολεία, προχωρά κανονικά, στη βάση του προγραμματισμού που υπάρχει και στη βάση στοιχείων τα οποία συγκεντρώνονται και από την Αστυνομία.

Την ίδια ώρα, οι δράσεις για αντιμετώπιση και καταστολή τέτοιων φαινομένων δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις κάμερες αλλά και παιδαγωγικές πολιτικές που εφαρμόζονται στα σχολεία. Ανάμεσα σε αυτές τις πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί είναι οι αρμόδιες επιτροπές στα σχολεία, η ενδυνάμωση του συμβούλου καθώς και η τοποθέτηση των πρώτων κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι από φέτος θα βρίσκονται σε συγκεκριμένα σχολεία, στη βάση πιλοτικού προγράμματος.

Η πονεμένη ιστορία των κλιματιστικών – Κάποια μπήκαν σε σημείο πολύ χαμηλό

Για άλλη μια φορά, το θέμα των κλιματιστικών στα σχολεία αποτέλεσε αντικείμενο ερωτήσεων από βουλευτές, με την Υπουργό και άλλους αρμόδιους φορείς να απαντούν. Αυτό που λέχθηκε είναι ότι την Παρασκευή αναμένονται συγκεκριμένα και αναλυτικά στοιχεία για το θέμα, ενώ επισημάνθηκε ότι ακολουθείται το πλάνο εγκατάστασης. Τα προβλήματα που προκύπτουν στο όλο εγχείρημα αφορούν κυρίως τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σχολείων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των Σχολικών Εφορειών, Νίκο Μεγάλεμο, στη Μέση Εκπαίδευση υπάρχουν κάποια προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν, ενώ σαφώς καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη είναι η εικόνα στα νηπιαγωγεία, όπου έχουν τοποθετηθεί κλιματιστικά περίπου στο 70% – 80%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο όλο εγχείρημα της τοποθέτησης κλιματιστικών υπήρξαν και τραγελαφικά συμβάντα. Όπως για παράδειγμα, σε κάποιες περιπτώσεις που τα κλιματιστικά τοποθετήθηκαν σε σημείο πολύ χαμηλό, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος κάποιοι να χτυπούν πάνω! Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως είναι λογικό, θα βγουν και θα επανατοποθετηθούν.

Διαφωνίες και πάλι για την αξιολόγηση

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της συζήτησης για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς προέκυψε εκ νέου η διαφωνία των εκπαιδευτικών οργανώσεων για την εφαρμογή της διαμορφωτικής αξιολόγησης. Αφενός, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις έθεσαν θέμα αναστολής της εν λόγω πρόνοιας λόγω προβλημάτων στην εφαρμογή και προετοιμασία, αφετέρου, η Αθηνά Μιχαηλίδου εμφανίστηκε ξεκάθαρη ότι είναι νομοθεσία και θα εφαρμοστεί.

«Για την αξιολόγηση είμαστε πανέτοιμοι να αρχίσουμε με αυτά που επιβάλλει η νομοθεσία. Αρχίζουμε με τη διαμορφωτική αξιολόγηση. Στηρίζουμε εκπαιδευτικούς χωρίς αριθμητική αξιολόγηση λέει η νομοθεσία και αυτό είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε σε διαβούλευση με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στελέχωση σχολείων: Ομαλή, αλλά αναμένονται τυχόν κενά

Αναφορικά με την στελέχωση, τόσο η Υπουργός όσο και ο πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, Παναγιώτης Αντωνίου, ενημέρωσαν το Σώμα ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εκκρεμότητα. Όμως, αυτές τις μέρες αναμένονται ανάγκες που θα προκύψουν κυρίως από μη αποδοχή θέσης από εκπαιδευτικούς, με στόχο να καλυφθούν μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.

Από πλευράς εκπαιδευτικών οργανώσεων, έγινε λόγος και για άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας που εμπίπτουν στη στελέχωση, και δεν είναι εκπαιδευτικοί. Συγκεκριμένα, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ έθιξαν το ζήτημα των σοβαρών ελλείψεων σε γραμματειακό προσωπικό σε σχολεία όλων των βαθμίδων –με το πρόβλημα να είναι ακόμα πιο οξύ στα νηπιαγωγεία, τα οποία έχουν γραμματέα μόνο για τρεις ώρες την εβδομάδα, την οποία και «δανείζονται» από Δημοτικά Σχολεία– καθώς και σε προσωπικό καθαριότητας σε ορισμένες περιπτώσεις. Χαρακτηριστική ήταν και η αναφορά του προέδρου της ΟΛΤΕΚ ότι Τεχνικές Σχολές δεν έχουν αποθηκάριο, με τους διευθυντές να εκτελούν και αυτά τα καθήκοντα.

Τεχνικό Γυμνάσιο: Μειωμένο το ενδιαφέρον

Παρά το γεγονός ότι ο θεσμός του Τεχνικού Γυμνασίου έχει αντιμετωπιστεί από τους αρμόδιους πολύ θετικά, οι αριθμοί συμμετοχής παιδιών είναι χαμηλοί. Στην Επιτροπή έγινε αναφορά σε συγκεκριμένο Τεχνικό Γυμνάσιο με μόλις τέσσερα παιδιά. Από πλευράς Υπουργείου αναφέρθηκε ότι συγκεκριμένα Δημοτικά «τροφοδοτούν» με μαθητές τα εν λόγω Γυμνάσια λόγω των περιοχών, στις οποίες λειτουργούν, και οι αριθμοί είναι χαμηλοί. Ωστόσο, λέχθηκε ότι εντός Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται εκ νέου ενημέρωση για τον θεσμό, προσδοκώντας σε καλύτερα αποτελέσματα.