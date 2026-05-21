Το δικαίωμα της επιλογής του εκπαιδευτικού πλαισίου στο οποίο θα φοιτήσει το παιδί, κατά την πρώτη φάση που αφορά στην ένταξη του στο εκπαιδευτικό σύστημα (στην ηλικία περίπου των 3 – 4 ετών), δίνεται αποκλειστικά στους γονείς, παρά το γεγονός ότι θα υπάρχει αξιολόγηση και εισήγηση της αρμόδιας Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΕΕΑΕ).

Αυτό είναι ένα από τα σημεία που αναμένεται να αλλάξουν με τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας της Ειδικής Εκπαίδευσης, προσπάθεια η οποία στοχεύει στη μετάβαση σε μια πιο σύγχρονη και συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γονείς σε αυτό το στάδιο που θα κληθούν να αποφασίσουν για το πλαίσιο στο οποίο θα ενταχθούν τα παιδιά τους, θα μπορούν να ζητήσουν συμβουλές και καθοδήγηση από ειδικούς και αναλόγως να αποφασίσουν. Σε περίπτωση που η εισήγηση της ΕΕΕΑΕ είναι η ένταξη του παιδιού σε ειδικό πλαίσιο αντί στο γενικό – τυπικό πλαίσιο εκπαίδευσης, αλλά υπάρχει η αντίθετη άποψη των γονέων, υπερισχύει η δική τους. Το παιδί θα ενταχθεί στο τυπικό πλαίσιο και θα αξιολογείται με στόχο τη βελτίωση και στήριξή του. Σε περίπτωση κατά την οποία, οι γονείς διαπιστώσουν ότι το πλαίσιο που αρχικά έχει ενταχθεί το παιδί δεν το βοήθησε, μπορούν να ζητήσουν την αλλαγή πλαισίου, ενώ σημειώνεται ότι αυτό μπορεί να το πράξει και η ΕΕΕΑΕ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστωθεί ότι οι αξιολογήσεις του παιδιού αυτό θεωρούν καλύτερο για το ίδιο.

Τα πιο πάνω αναφέρθηκαν στο πλαίσιο παρουσίασης της υπουργού Παιδείας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, με θέμα: «Υλοποίηση δράσεων για την αναβάθμιση και τον παιδαγωγικό εκσυγχρονισμό της ειδικής εκπαίδευσης», στο Προεδρικό Μέγαρο, στην παρουσία εμπλεκόμενων φορέων καθώς και του διευθυντή του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση, δρα João Costa.

Η αρμόδια Υπουργός αναφέρθηκε σε δέκα πυλώνες, οι οποίοι αναμένεται να διαμορφώσουν το μέλλον της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και οι οποίοι εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικών, δράσεων και σχεδιασμών. Σημειώνεται ότι οι πυλώνες αυτού συνάδουν και με αυτούς που ισχύουν στην Ευρώπη.

«Αφήνουμε τις διαχωριστικές πρακτικές και προχωρούμε με συνέπεια σε ένα σχολείο που σέβεται τη διαφορετικότητα και ταυτόχρονα την αναγνωρίζει ως δύναμη. Δημιουργούμε ένα πλαίσιο που στηρίζει ουσιαστικά και εξατομικευμένα κάθε παιδί, με τη διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής για όλους. Οι πολιτικές και οι προτάσεις μας συνάδουν με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Φορέα», ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου, προσθέτοντας πως σύντομα θα υπάρξει δημόσια διαβούλευση επί του νομοσχεδίου που ετοιμάζεται και έπειτα θα κατατεθεί στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, επεσήμανε: «Η πρώτη φάση των μεταρρυθμίσεων που προωθούμε, αφορά, μεταξύ άλλων, στον εκσυγχρονισμό της ορολογίας και των διαδικασιών, την ενίσχυση του ρόλου των γονέων και κηδεμόνων, τη βελτίωση της λειτουργίας των Επαρχιακών Επιτροπών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και τη συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των σχολικών βοηθών/συνοδών. Παράλληλα, επενδύουμε στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, στο σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό, στις ψηφιακές δυνατότητες και στη διατομεακή συνεργασία, ώστε η στήριξη να γίνεται πιο ευέλικτη, πιο αποτελεσματική και πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες κάθε παιδιού.

Το επόμενο χρονικό διάστημα ο τροποιητικός νόμος και οι σχετικοί κανονισμοί θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, για κατάθεσή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ταυτόχρονα, προωθούνται διάφορες άλλες αλλαγές, για τις οποίες δεν απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, αλλά μπορούν να βελτιστοποιήσουν άμεσα τα δεδομένα για τα παιδιά, τις οικογένειες και τα σχολεία.

Οραματιζόμαστε ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς. Ένα σχολείο ίσων ευκαιριών, που σέβεται τη διαφορετικότητα και τοποθετεί το παιδί στο επίκεντρο κάθε πολιτικής και κάθε απόφασης. Η μετάβαση προς τη συμπεριληπτική εκπαίδευση αποτελεί συλλογική ευθύνη, αλλά και σαφή πολιτική επιλογή της κυβέρνησής μας, που απαιτεί σταθερά, οργανωμένα και τεκμηριωμένα βήματα εφαρμογής. Γι’ αυτό συνεχίζουμε τον διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε οι αλλαγές να στηρίζονται στη γνώση, στην εμπειρία και στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας».

Oι 10 πυλώνες

>> Ευημερία και αίσθημα του «ανήκειν» των μαθητών – μαθητριών

>> Συμμετοχή οικογένειας και κοινότητας

>> Διά βίου μάθηση

>> Ανάπτυξη και ευημερία εκπαιδευτικών

>> Καινοτομίες στο αναλυτικό πρόγραμμα και την αξιολόγηση

>> Ψηφιακός μετασχηματισμός και τεχνητή νοημοσύνη

>> Διατομεακή συνεργασία

>> Συμπεριληπτική διακυβέρνηση και ηγεσία

>> Διασφάλιση ποιότητας και παρακολούθηση

>> Χρηματοδότηση και κατανομή πόρων

Ένας από τους πιο σημαντικούς πυλώνες, ο πρώτος που αφορά στους μαθητές, και ο οποίος πολύ συχνά προκαλούσε έντονες συζητήσεις μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν στον θεσμικό διάλογο, περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία, τα οποία το υπουργείο Παιδείας θεωρεί ως ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και υποστηρικτικά προς τα παιδιά: