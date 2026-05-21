Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας ενημερώνει ότι έχουν τροχοδρομηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εκκένωση πολυκατοικιών που κρίθηκαν ως άκρως επικίνδυνες, καθώς και για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων προς άρση της επικινδυνότητας. Ο ΕΟΑΛ δίνει στη δημοσιότητα χάρτη με τις επικίνδυνες οικοδομές στη Λάρνακα και παράλληλα δίνει τελεσίγραφο συμμόρφωσης στους ιδιοκτήτες.

«Ο ΕΟΑ Λάρνακας διευκρινίζει ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν αναγκαίες ενέργειες πρόληψης και προστασίας, με αποκλειστικό στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας και την αποτροπή οποιουδήποτε κινδύνου απώλειας ανθρώπινων ζωών. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι διαδικασίες εκκένωσης συνιστούν μονόδρομο ευθύνης και νομιμότητας», σημειώνει. Προσθέτει ακόμη πως «το σοβαρό στεγαστικό και κοινωνικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί για αριθμό συμπολιτών μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη διαχρονική αμέλεια και αναβλητικότητα ιδιοκτητών, οι οποίοι, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις και επισημάνσεις των αρμόδιων αρχών, επέλεξαν επί σειρά ετών να μην προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες, οδηγώντας τον ΕΟΑ Λάρνακας στη δυσάρεστη αλλά αναπόφευκτη υποχρέωση εφαρμογής της νομοθεσίας».

Οι ιδιοκτήτες κτηρίων που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα καλούνται αμέσως και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών και να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για άρση της επικινδυνότητας. Οποιαδήποτε συνέχιση της αδράνειας ή άρνηση συμμόρφωσης θα έχει σοβαρές νομικές και οικονομικές συνέπειες, προειδοποιεί ο ΕΟΑΛ. «Ο ΕΟΑ Λάρνακας επιθυμεί να καταστήσει απολύτως σαφές ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα προβεί χωρίς άλλη ειδοποίηση στη λήψη όλων των απαραίτητων νομικών και άλλων μέτρων για τη διασφάλιση της νομιμότητας και την προστασία της δημόσιας ασφάλειας, με δυνατότητα ανάκτησης του συνολικού κόστους των εργασιών και διαδικασιών από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες».

Η μη συμμόρφωση, υποδεικνύει, συνιστά ποινικό αδίκημα και δύναται να οδηγήσει σε ποινική δίωξη των υπευθύνων. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, σε περίπτωση ενοχής ο καταδικασθείς υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή/και χρηματικό πρόστιμο μέχρι €10.000, ή και στις δύο ποινές μαζί, ενώ σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης προβλέπεται φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή/και χρηματικό πρόστιμο μέχρι €20.000 ή και στις δύο ποινές μαζί. Παράλληλα, πέραν από την ενδεχόμενη ποινική δίωξη ή ποινική ευθύνη των ιδιοκτητών, δύναται να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο μέχρι €20.000, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου.

Ο ΕΟΑ Λάρνακας υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται να επιδείξει ανοχή σε φαινόμενα αδιαφορίας που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και τη δημόσια ασφάλεια. «Η προστασία των πολιτών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και η εφαρμογή της νομοθεσίας θα γίνει με αποφασιστικότητα και συνέπεια», αναφέρει.