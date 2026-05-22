Σοβαρό ζήτημα φαίνεται να δημιουργείται μετά την άρνηση ουσιαστικά του Αρχηγού Αστυνομίας, να παγώσει το νέο ωράριο εργασίας για τους Ουλαμούς Πρόληψης Εγκλήματος, μέχρι να υπάρξει συνεννόηση με τον πολιτικό του προϊστάμενο.

Όπως έγραψε ο «Φ», ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής ζήτησε από τον Αρχηγό να αποσύρει τις οδηγίες του ώστε να γίνει διαβούλευση για το ζήτημα και να διαπιστωθούν οι ανάγκες με σκοπό να υπάρξει συνεννόηση για το όλο ζήτημα. Ωστόσο, φαίνεται ότι σήμερα, οι οδηγίες του Αρχηγού Θεμιστού Αρναούτη δεν αποσύρθηκαν αλλά παρέμειναν σε ισχύ.

Ως αποτέλεσμα ήταν επηρεαζόμενοι αστυνομικοί που στελεχώνουν τα ΟΠΕ να διαμαρτύρονται, ενώ και ο υπουργός Δικαιοσύνης φέρεται να είναι προβληματισμένος για την όλη κατάσταση, νοουμένου ότι είχε ενημερώσει προ ημερών τον Αρχηγό με επιστολή για συνεννόηση πριν την αλλαγή ωραρίων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν νευραλγικά πόστα τα οποία σχετίζονται με την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος.

Αντί συμμόρφωσης, σήμερα με οδηγίες του Αρχηγού εκδόθηκε ανακοίνωση εκ μέρους της Αστυνομίας στην οποία αναφέρεται ότι:

«Η Αστυνομία συνεχίζει και εντατικοποιεί με αυξανόμενο ρυθμό τις επιχειρήσεις της κατά του οργανωμένου εγκλήματος και κάθε μορφής σοβαρής παραβατικότητας, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών.

Μέσα από συντονισμένες δράσεις, αξιοποίηση πληροφοριών και στοχευμένες επιχειρήσεις σε παγκύπρια βάση, η Αστυνομία παραμένει προσηλωμένη στην πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται και να είναι ασφαλείς στην καθημερινότητά τους».