Έκκληση προς τους πολίτες να ψηφίσουν υπεύθυνα την ερχόμενη Κυριακή, απηύθυνε ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης Μάριος Καρογιάν.

Τόνισε ότι «η Κύπρος δεν μπορεί ούτε αντέχει να αφεθεί στα χέρια καιροσκόπων και ακραίων στοιχείων. Ούτε σε χέρια ανθρώπων με εμμονές και ισοπεδωτικές αντιλήψεις. Αλλά ούτε και στα χέρια ανθρώπων που δηλώνουν άγνοια για τα πάντα και θέλουν να πειραματιστούν».

Αυτούσιο το μήνυμα του

Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,

Σε λίγες ώρες ο κυπριακός λαός καλείται να πάρει αποφάσεις που θα καθορίσουν την πορεία του τόπου για τα επόμενα χρόνια.

Αποφάσεις που αφορούν τη σταθερότητα του τόπου, την πορεία της οικονομίας, την κοινωνική συνοχή, την αξιοπιστία της πολιτικής ζωής, τη διαφύλαξη των θεσμών του κράτους και το μέλλον που θέλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας.

Δυστυχώς, αυτή η προεκλογική περίοδος σημαδεύτηκε σε μεγάλο βαθμό από ανούσιες αντιπαραθέσεις, προσωπικές επιθέσεις και πολιτικό κουτσομπολιό.

Εμείς επιλέξαμε συνειδητά να μείνουμε μακριά από αυτές τις συμπεριφορές, γιατί αυτού του είδους η πολιτική εξυπηρετεί όσους δεν έχουν θέσεις, δεν έχουν λύσεις και δεν έχουν όραμα για την Κύπρο του αύριο.

Εξυπηρετεί όσους επενδύουν στον θόρυβο και στην τοξικότητα, επειδή αδυνατούν να παρουσιάσουν σοβαρές και αξιόπιστες προτάσεις για το μέλλον της πατρίδας μας.

Η πολιτική, όμως, είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό. Είναι ευθύνη. Είναι συνέπεια. Είναι καθήκον απέναντι στην κοινωνία και απέναντι στην πατρίδα. Η ΔΗΠΑ στάθηκε όρθια στα δύσκολα. Με καθαρά χέρια. Με στιβαρό λόγο. Με ξεκάθαρες θέσεις και πολιτική αξιοπρέπεια.

Η ΔΗ.ΠΑ. είναι από ιδρύσεως της, σταθερά προσηλωμένη, στο μέτρο, στη λογική, στη σύνθεση, στη συναίνεση, που έχει ανάγκη ο τόπος.

Από αυτή τη στιγμή, όμως, η ευθύνη περνά στους πολίτες. Σε κάθε άνθρωπο που θα σταθεί μπροστά στην κάλπη την Κυριακή.

Η επιλογή του καθενός θα καθορίσει αν η Κύπρος θα συνεχίσει να οικοδομεί ένα μέλλον με προοπτική, ελπίδα και ευημερία ή αν θα διολισθήσει σε μια πρωτόγνωρη θεσμική αμφισβήτηση και αποσταθεροποίηση, με απρόβλεπτες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για τον τόπο και το λαό μας Η Κύπρος δεν μπορεί ούτε αντέχει να αφεθεί στα χέρια καιροσκόπων και ακραίων στοιχείων.

Ούτε σε χέρια ανθρώπων με εμμονές και ισοπεδωτικές αντιλήψεις. Αλλά ούτε και στα χέρια ανθρώπων που δηλώνουν άγνοια για τα πάντα και θέλουν να πειραματιστούν.

Η ψήφος σου προς τη ΔΗΠΑ είναι ψήφος ευθύνης, συνέπειας, σταθερότητας, προοπτικής και ελπίδας για την πατρίδα μας και για τα παιδιά μας.

Είναι επιλογή σύνεσης, ενότητας, μετριοπάθειας και διεκδίκησης.

Ψήφος στη ΔΗ.ΠΑ. είναι συνειδητή επιλογή ενάντια στο λαϊκισμό, την τοξικότητα, τη μιζέρια, την ανευθυνότητα και την ηττοπάθεια, που εγκλωβίζουν και πισωγυρίζουν τον τόπο.

Συνεχίζουμε νούσιμα. Αποφασίζουμε υπεύθυνα.